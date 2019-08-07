Eğitim masrafı endişesi bitiyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de eğitim alanında fiyatlar her geçen yıl artıyor ve aile bütçelerini iyiden iyiye sarsıyor. Özellikle metropollerde hatırı sayılır bir gider kalemi haline gelmiş durumda. Türkiye'deki özel okullardaki yıllık eğitim ücretleri özellikle İstanbul'da 15.000 TL'den başlayıp yaklaşık 70.000-80.000 TL'ye kadar çıkıyor. Tabi bu rakam sadece eğitim ücreti. Servis, yemek, kıyafet, kırtasiye gibi diğer giderleri de işin içine katınca bir çocuğun üniversite dönemine kadar olan eğitim hayatı için ayrılması gereken bütçe ortalama 600.000 TL'yi buluyor.Ailelerin sürekli akıllarının kenarında bir risk olarak duran eğitim için sigorta sektöründe çok inovatif ürünler var. Çocuk doğar doğmaz yapılan sigortalardan tutun ailenin başına bir şey gelme ihtimalinde çocuğun tüm eğitim masraflarını karşılayan poliçelere kadar birçok alternatif var. Üstelik bazı ürünler hem yurtiçi hem de yurtdışını kapsıyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak da TL ya da yabancı kur cinsinden bir poliçe yapmak da mümkün.Örneğin çocuğu 20 yaşına geldiğinde 200.000 TL birikim elde etmek isteyen bir kişinin, çocuğu 1 yaşındayken sigorta yaptırırsa aylık 200 TL prim ödemesi yapması yeterli oluyor. Çocuğu 4 yaşına geldiğinde hayalindeki birikime ulaşabilmesi için ödemesi gereken aylık prim tutarı 299 TL olurken, 10 yaşına geldiğinde prim tutarı 795 TL'yi buluyor. Bu nedenle erken yaşta birikim yapmaya başlamak oldukça önemli.GarantiEmeklilik olarak eğitim alanında esnek tasarlanan bir ürün sunduklarını belirten Garanti Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, "Eğitim sigortasını uygun fiyatla sunabilmek, anlatımını ve anlaşılmasını kolay kılabilmek için vefat güvencesiyle sunuyoruz. İsteyen müşterilerimiz ek olarak maluliyet güvencesi de alabiliyorlar. Sigortalılarımızın yüzde 65'i 30-50 yaş aralığında bu ürünü almışlar. Hangi yaşta alındığından daha önemlisi ise; çocuğun eğitiminin tamamlanmasına ne kadar kaldığı. İlkokula yeni başlayan bir öğrencinin lise bitene kadar önünde en az 12 yıllık bir eğitim hayatı var. Maksimum güvence için, okul öncesinden itibaren alınmasını tavsiye ediyorum. Eğitim sigortası yaptırıp tapu gibi kasaya kaldırmak lazım. Çünkü eğitim sigortası çocuğa bırakabilecek çok önemli bir değer" dedi.Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Uğur Erkan, eğitim alanında iki farklı ürünleri olduğunu belirterek, "Çocukların gelecekteki finansal güvencesi olacağına inandığımız Çocuğum İçin Yatırım Sigortası'nı, müşterilerimize çocuklarının doğumundan itibaren tasarruf etmelerini sağlayacak bir çözüm olarak sunuyoruz. Diğer ürünümüz olan Çocuğum için Eğitim Sigortası'nı, pek çok riske karşı çocuklarının eğitimini teminat altına almak isteyenler için tasarladık. Ürünün teminatları, çocuğun eğitimini ebeveynin hayatını kaybetmesi halinde bile aynı standartlarda sürdürebilmesini sağlıyor" dedi.