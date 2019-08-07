Turkcell’den 5G’de dünya rekoru

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yurtdışında satışına başlanan 5G destekli cep telefonları ile Turkcell 5G pilot şebekesinde hız testi gerçekleştirdi. Hız testinde, saniyede 2 Gbps üzeri hızlara ulaşılarak dünya rekoru kırıldı. Turkcell, dünkü testle 5G alanında Türkiye'de bir ilke imza atarak 5G'li cep telefonlarına pilot şebekesi üzerinden 5G sinyali verdi. BTK'nın test için tahsis ettiği frekans üzerinden İstanbul Tepebaşı Plaza'da 5G destekleyen ticari cep telefonu üzerinden yapılan test ile 3.5GHz bandında 2.283 Gbps hıza ulaştı. Bu sonuçla Turkcell, ticari bir telefon üzerinden ulaşılan dünyadaki en yüksek hızı elde etmiş oldu. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "İlgili yasal düzenlemeler ve 5G frekans tahsisinin yapılmasının ardından şebekemizi 5G ile daha da güçlendirerek müşterilerimize en kaliteli ve hızlı servisler ile buluşturmaya devam edeceğiz" dedi. Sezgin, 5G'nin izinlerin verilmesi durumunda 2020'de devreye alınabileceğini belirtti. 2Gbs üzeri hızla 2 saatlik bir film 7 saniyede indirilebiliyor.