9 bın üretici seracı oldu

BUGÜN NELER OLDU

İvme Finansman Paketi kapsamında diğer kamu bankalarıyla, 11 bin 500 firmaya 5.2 milyar liralık kredi tahsis eden ve konutta da aylık 0.99'a indirdiği faizle 13 bin kişiden 2.1 milyar liralık talep alan Ziraat Bankası, gıda enflasyonunun düşürülmesinde kilit önem taşıyan seracılık kredi paketinin rakamlarını açıkladı. Ziraat Bankası tarafından şubat ayında sunulan ve yoğun ilginin devam ettiği seracılık kredi paketi kapsamında bugüne kadar 8 bin 993 üreticiye 1.9 milyar liralık kredi kullandırıldı. Bankadan yapılan açıklamada, kredi hacminin yılsonuna kadar 2.5 milyar liraya ulaşacağının öngörüldüğü bildirildi. Şubattemmuzda kullandırılan kredi miktarının seracılık konusunda geçmiş üç yılın aynı döneminde kullandırılan ortalama kredinin yaklaşık 3 katına ulaştığı aktarılırken, paket kapsamında 47 ilde örtüaltı tesisi yatırımı yapıldığı ifade edildi.Açıklamada, Afyonkarahisar, Burdur, Aydın, Ankara, Konya, Uşak, Balıkesir, Denizli ve Kayseri'nin toplam yatırımlardan yaklaşık yüzde 35 pay aldığı belirtilerek, "Bu yatırımlarla, seracılığın ülke sathına yaygınlaştırılması stratejisi açısından önemli adımlar atıldı" denildi. Açıklamada, yatırımı finanse edilen örtüaltı tesislerinin büyüklüğünün 16 bin dönümü aştığı kaydedilirken, söz konusu tesislerde en çok yetiştirilecek ürünlerin domates, muz ve biber olacağı; domates üretimine yüzde 5, muz üretimine yüzde 15, biber üretimine yüzde 2 katkı sağlanacağı öngörüldüğü vurgulandı.Hazineve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara karşı Ziraat Bankası aracılığı ile devreye aldığımız Seracılık Finansman Paketi ile üreticilerimize 1.9 milyar TL kredi sağlandı. Tarımsal üretimde, finansman ihtiyacını en uygun modellerle karşılamaya devam edeceğiz" dedi.