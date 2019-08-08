Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz

BUGÜN NELER OLDU

KurbanBayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 10 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00'dan başlayarak 15 Ağustos Perşembe saat 07.00'ye kadar "yap-işlet-devret" projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak. Aynı karar kapsamında 11 Ağustos Pazar günü saat 00.00'dan başlayarak 14 Ağustos Çarşamba günü saat 24.00'e toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.