Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz

Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz

Giriş Tarihi: 8.8.2019
Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz
Kurban Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 10 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00'dan başlayarak 15 Ağustos Perşembe saat 07.00'ye kadar "yap-işlet-devret" projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak. Aynı karar kapsamında 11 Ağustos Pazar günü saat 00.00'dan başlayarak 14 Ağustos Çarşamba günü saat 24.00'e toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN