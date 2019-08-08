Dolar ve euro bugün ne kadar? (8 Ağustos Çarşamba)

Döviz alacak olan vatandaşlar, bürolara gitmeden önce fiyatlar hakkında bilgi almak için arama motorlarında dolar ve euro bugün ne kadar? sorusuyla araştırmalarına devam ediyor. Çeşitli sebeplerle döviz alacak olan vatandaşlarımız kur fiyatlarına canlı olarak haberimizden ulaşabilirler. Peki, dolar ve euro bugün ne kadar? İşte canlı fiyatlar...

DOLAR BUGÜN NE KADAR? 8 AĞUSTOS DOLAR EURO ALIŞ SATIŞ FİYATI!

Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? Sorusu gün içinde en çok aranan konular arasında yer alıyor. Biz de Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

DOLAR

Alış: 5,4799 TL

Satış: 5,4825 TL

EURO

Alış: 6,1666 TL

Satış: 6,1694 TL

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