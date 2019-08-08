Yerli kanser ilaçlarıyla milyar euroluk ihracat

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Türkiye'nin kanser alanındaki tüm ilaç ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip, 110 milyon euroluk yatırımla hayata geçirilen ve yüzde 100 yerli Onko Koçsel İlaçları kapılarını SABAH'a açtı. Aynı zamanda sanayi teknoloji alanında Türkiye'nin en büyük yatırımı olan firma dünyada kendi lisansı ile üretim yapan 14 firma arasına girdi. Gebze OSB'de kurulan Onko & Koçsel İlaçları, Avrupa GMP belgesini tüm üretim hatlarıyla almayı başaran yüzde 100 yerli ilk Türk şirket olmayı da başardı. Bu sayede 30'a yakın ülkeye ihracata başlayan firma Avrupa pazarından 1.2 milyar euroluk pay hedefliyor. Türkiye'de de kullanılan yerli kanser ilaçlarıyla cari açığın azalmasına katkı yapan firma, alanında dünyada lisanslı teknolojiye sahip 14 fabrika arasına girdi. Türkiye'nin ilaç sanayinde bugüne kadar tamamlanmış olan en büyük ve en teknolojik sanayi yatırımına imza attıklarını belirten Onko &Koçsel Yönetim Kurulu Üyesi Tuğçe Koç, "Uluslararası arenada en yüksek kaliteye sahip bir Türk markası olarak temsil etmek amacıyla, 30'den fazla ülkede ihracat faaliyetlerine başladık" dedi.Gebze'deki fabrika için 'öncelikli' yatırım teşviki aldıklarından da bahseden Tuğçe Koç, "Bu yatırımı yaparken devletin verdiği teşvike artı olarak yatırım finansmanı konusunda Ziraat Bankası'ndan da büyük destek aldık" dedi. Türkiye'de 51 adet imal, 42 adet ithal olmak üzere toplam 93 adet ruhsatlı ürünlerinin bulunduğunu ifade eden Koç şunları belirtti: "Geliştirmeyi planladığımız ve geliştirmesi devam eden ilaçlarımızla yerli imal ruhsatlarımızın sayısını 200'e ulaştırmayı hedefliyoruz. Hali hazırda üretimini yaptığımız moleküllerin Avrupa'daki toplam pazarı yıllık 12 milyar euro üzerinde. Tüm bu ürünler için Avrupa'ya ihracat yapmaya başladığımızda, buradaki satıştan en az yüzde 10 pay alınması durumunda Onko Koçsel olarak yıllık 1.2 milyar euroluk ihracatı öngörmekteyiz. Ar-Ge merkezi de dahil Avrupa GMP (Good Manufacturing Practices) belgesini tüm üretim hatlarıyla almış ilk ve tek Türk ilaç şirketiyiz."Sanayive Teknoloji Bakanlığı'nın uçtan uca yerlileşme olarak da bilinen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Program ile 30 milyar dolarlık ithalatın önüne geçmek amaçlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, programın cari açığı kalıcı olarak azaltmak ve teknoloji öncülüğünde büyümek amacıyla hazırlandığını belirterek, "Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesini ve yerli katma değerin artmasını esas alan sonuç odaklı bir program olacak. Sanayide ithal ara malı oranının azalmasıyla cari açığımız kalıcı olarak düşecek. Küresel rekabette elimiz güçlenecek" dedi. Programın ana amacı, yüksek katma değerli, orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilmesi olarak belirlendi. Bakanlık, makine, bilgisayar, elektronik, optik, elektrikli teçhizat, eczacılık, kimya ve ulaşım araçları sektörlerinden ürün listeleri ilan edecek. Bu listelere ilişkin yatırımcı çağrılarına çıkacak. İlk uygulama, pilot sektör olarak seçilen makine ile başlayacak.UludağTekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından 22-23 Ekim tarihlerinde Bursa'da gerçekleştirilecek olan 11. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı kapsamında düzenlenen Techxtile Start-Up Challenge programına başvurular başladı. Tekstil alanında ihracatta katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve metotların üretim süreçlerine kazandırılması, yenilikçi ürünler tasarlanması, yeni girişimci ve tasarımcıların teşvik edilmesi ve üniversite- sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen Techxtile Start-Up Challenge programına başvurular, 11 Eylül Çarşamba gününe kadar devam edecek.