Ayçiçeği alım fiyatı ton başına 2.500 lira

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Tarımve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019-2020 üretim sezonu ayçiçeği alım fiyatının ton başına 2 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Bakan Pakdemirli, yağlık ayçiçeğinin, ülkenin bitkisel yağ tüketiminde yüzde 75-80 seviyelerinde payı olan ve yüksek yağ oranıyla en önemli yağlı tohumlu bitki konumunda yer aldığını belirtti. Üreticilerin açıklanan fiyata ilave, bakanlıkça verilen ton başına 400 lira fark ödemesi ve 92 lira mazot-gübre desteğiyle birlikte toplam 492 lira daha kazanacaklarını vurgulayan Pakdemirli, "Açıkladığımız bu fiyatın ayçiçeği üreticilerimiz, sanayicimiz ve sektörün tüm birimleri için hayırlı, uğurlu olmasını diliyor ve bol verimli, bereketli hasat temenni ediyorum" şeklinde konuştu.