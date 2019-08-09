Özel yatırımlara özel mevzuat gelecek

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Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'yi yeni ve çok daha büyük bir şahlanış dönemine taşımanın arifesindeyiz. Faiz indirimi, enflasyon rakamlarında düşüş eğilimi, TL'de değerlenme, konut piyasasında başlayan canlanma gibi gelişmeler, ülkemiz ekonomisinin potansiyelini ve zorluklarla baş etme kapasitesini ortaya koymaktadır" dedi. YOİKK'in nisan toplantısının ardından eylem önerilerinin alındığını söyleyen Oktay, "İlgili tüm tarafların mutabık kaldığı 35 eylemi hayata geçirme kararı aldık. Orta-yüksek ve yüksek teknolojili yatırımların geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla bu alandaki yatırımcılara ilave destekler verilecek. Yüksek teknoloji üreten milli firmalarımıza finansman desteği sağlayacak risk sermayesi fonu oluşturulacak. Organize Sanayi Bölgeleri'nin ihtiyaç duyduğu demiryolu bağlantı hatlarının yapımına imkan verilecek. Üretim ve ihracat amaçlı ithalatta yerinde gümrükleme uygulaması hayata geçirilecek. Özel yatırımlara yönelik çerçeve mevzuat çalışması yapılacak" diye konuştu.