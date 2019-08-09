Şok Marketler, 2019’un ilk yarısında satışlarını artırdı

Türkiye'nin ciro bakımından en hızlı büyüyen gıda perakende zincirlerinden Şok Marketler Tic. A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2019'un ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı.

KAP'a yapılan açıklamaya göre, Şok Marketler, 2019'in ilk yarısında satışlarını 2018'in ilk yarısına göre yüzde 38 oranında arttırarak 7,5 milyar TL'ye çıkardı.

Şok Marketler yılın ilk yarısında 480 yeni mağaza açtı ve toplam mağaza sayısını 6.844'e yükseltti. Açtığı her yeni mağazayla istihdama katkı sağlayan Şok Marketler'in toplam çalışan sayısı 2019'un ilk yarısında 30 bini aştı.

Şok Marketler'in FAVÖK'ü (TFRS 16 etkisi hariç) 2019'un ilk yarısında bir önceki yılın ilk yarısına göre yüzde 58 oranında artarak 358 milyon TL'ye yükseldi.

UĞUR DEMİREL: 30 BİN KİŞİLİK BÜYÜK BİR AİLE OLDUK

Şok Marketler CEO'su Uğur Demirel yarıyıl sonuçlarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Halka arzın üzerinden geçen bir yıllık süre içerisinde şirketimizin gösterdiği performanstan memnuniyet duyuyoruz.