3.4 milyon çalışan için zam mesaisi

Hükümet, Kurban Bayramı öncesinde 200 bin kamu işçisi ile 3.2 milyon memur ve 2 milyona yakın memur emeklisi için zam mesaisi yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk dün Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan'ı kabul etti. Hükümet, zam teklifinde iyileştirme yaptı. Kamu işçileri için zam teklifi, yüzde 6+4'ten 7+4'e çıkarıldı. 60 olan iyileştirme de 80 liraya yükseltildi. Hak-İş Başkanı Arslan, "Teklif, iyileştirme yapıldıktan sonra ilk yılın birinci 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı için yüzde 4. İkinci yılın ilk ve ikinci 6 ayı içinse yüzde 3+3 ve enflasyon farkı şeklinde oldu" dedi. Türk-İş Koordinasyon Kurulu ise 2019-2020 toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine eylem kararı aldı. Sendika başkanı Ergün Atalay, bayramdan sonra perşembe günü tüm işçilerin katılımıyla basın açıklaması yapacaklarını duyurdu. Hükümet, işçilerin önerilerini değerlendirerek nihai kararı 19 Ağustos'ta verecek.

Memur ve memur emeklilerinin 2020-2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamındaki ikinci toplantı da dün yapıldı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un ve memur sendikalarının katılımıyla yapılan toplantıda, alt hizmet kollarındaki talepler müzakere edildi. Taraflar, üçüncü toplantıyı 15 Ağustos'ta, dördüncü toplantıyı da 16 Ağustos'ta yapacak. Hükümet zam teklifini 16 Ağustos'ta sendikalara sunacak.

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