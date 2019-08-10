Ucuz krediye başvuru sayısı 34 bini geçti

BUGÜN NELER OLDU

Konut kredisi faizlerinin kamu bankaları kanalıyla yüzde 0.99'a çekilmesiyle talep patladı. Bankacılık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ta yedi iş gününde 34 bini aşan kişi 5.9 milyar liralık kredi başvurusunda bulundu. Başvuru sayısı ve tutarının, bu kadar kısa bir zaman diliminde ulaşılmış en yüksek seviyeye işaret ettiğini ifade eden kaynaklar, talebin bayram tatili sonrasında da devam edebileceğini tahmin etti.Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ay başında konut faiz oranlarında indirime giderek, ikinci el dahil tüm konutlar için aylık faizi yüzde 0.99'dan başlayan orana düşürmüştü.