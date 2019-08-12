180 bin kadına 870 milyon lira

MİKROKREDİYLE

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın 2003'ten beri yürüttüğü mikrokredi çalışmalarında bugüne kadar 180 bin kadına 870 milyon liralık kredi sağlandı. Sistemin başarıyla uygulandığı illerden biri Diyarbakır. Şehirde 16 bin 976 dar gelirli kadın yaklaşık 108 milyon lira mikrokredi kullanarak iş sahibi oldu. Bismil'de 17 yaşında evlenen 5 çocuk sahibi Sultan Çelebi, mikrokrediyle eşiyle birlikte balıkçılık yaparak evini geçindirmeye başladı. 67 yaşındaki 9 çocuk annesi Perihan Argon da Diyarbakır'da terzilik yaparak aylık 2 bin 500 lira kazanca ulaşmayı başardı...7 çocuk annesi. 300 liramikrokredi alarak el işiyapmaya başladı. İşleriilerledikçe sermayesi arttı.5 bin lira kredi alaraktanıdıklarının lokantasınaortak oldu. Hem el işi yapıyorhem de lokantada çalışıyor.Şu ana kadar toplam 28 bin900 lira kredi kullandı.İlk olarak 300 TL mikro kredi kullanarak ikinci el bir dikiş makinesi aldı. Zaman içinde daha fazla kredi kullanarak terzilik işini geliştirdi. Elde ettiği gelirle, çocuklarının ve torunlarının eğitimine katkıda bulundu.Eşiyle küçük bir bakkal dükkânında fazla malzeme olmadığı için işleri iyi gitmiyordu. Mikro kredi kullanarak bakkala daha fazla ürün almaya başladı. Düzenli kredi kullanarak daha büyük bir dükkân kiralayıp işini büyüttü.500 TL mikro kredi kullanarak kozmetik ürün satıcılığına başladı. 2003- 2019 yılları arasında toplam 34 bin lira kredi kullanarak işini geliştirdi. Bu sayede çocuklarının eğitimlerine katkı yaptı.5 çocuk sahibi olan Çelebi, komşuları sayesinde mikrokrediyle tanıştı. Daha sonra Diyarbakır'da balıkçılık yapmaya başladı. Çelebi, kullandığı mikrokrediyle eşine seyyar bir araba aldı. Mikrokredi desteğiyle evini geçindiren Çelebi, iki çocuğunun hastane masraflarını karşılamayı başardı.9 çocuk sahibi Baltacı, kullandığı mikrokrediyle inek alarak süt ve yoğurt satmaya başladı. Başarı hikâyesiyle çevresindeki birçok kadına örnek oldu. İşlerini büyüterek Diyarbakır'da dönercilik yapmaya başladı. Mikrokredi ile hayatı değişen Baltacı, iş kadını olduktan sonra çocuklarının da iyi bir eğitim almasını sağladı.