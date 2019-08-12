İlk 6 ayda 3.2 milyon ikinci el oto satıldı

BUGÜN NELER OLDU

2017'DE ikinci el pazarda 6.5 milyon adet, 2018'de ise 6.8 milyon adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti. 2019'un ilk altı ayında bu rakam 3 milyon 244 bin adet oldu. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, ikinci el otomobil pazarının 2019 sonunda yüzde 5'lik bir daralma ile 6.5 milyon adet seviyesinde kapanmasını beklediğini söyledi. Sıfır otomobil ile ikinci el satışları arasındaki farkın da 1'e 16'ya yükseldiğini ifade eden Ak, "Bir milyonluk pazara ulaştığımız yıllarda bu rakam 1'e 6 olarak kayıtlara geçmişti. Faiz oranlarında beklenen düşüş ve bankaları kredi vermeye teşvik eden uygulamaları, ikinci el pazarının da pozitif yönde etkiliyor. Şu an ikinci el otomobil almanın en uygun zamanlarından biri diyebiliriz" yorumunu yaptı. Filo kiralama sektörünün sıfır araç fiyatlarının yüksek olması nedeniyle yeni bir baskı altında olduğuna değinen Ak, şöyle devam etti: "Buna bağlı olarak müşteriler öz sermayeleri ile ikinci el otomobil satın almaya yöneliyorlar. Ancak bugünkü finansal koşullarda şirketler için otomobil sahibi olmak mantıklı değil."