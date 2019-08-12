Yedi ayda 900 bin istihdam

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla başlattığı seferberlik istihdam rakamlarına yansıdı. Türkiye İş Kurumu verilerine göre, ocak-temmuz dönemindeki 7 ayda ilave istihdam sayısı 900 bine yaklaştı. İşverene ilave teşvik sağlayan seferberliğin açıklandığı marttan bu yana istihdam sayısı yılbaşına göre üçe katlandı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, video konferans yoluyla 81 ildeki yöneticileriyle görüştü. Hem SGK hem de İŞKUR il müdürlerinden bilgi alan Selçuk, kampanyanın sahada etkin şekilde yürütülmesi gerektiğini belirterek, üniversite mezunlarına yönelik hizmetlerin artırılacağını söyledi. Bakan Selçuk, bu yılın ilk 7 ayında işbaşı eğitim programlarından yararlananların sayısının 238 bine ulaştığını ifade etti.İŞKUR'un 82 milyonun hayatına etki eden uygulamalarıyla işgücü piyasasındaki konumunu güçlendirdiğini belirten Bakan Selçuk, "Özel sektörde 1 milyon 240 bin işe yerleştirmeye aracılık edildi. 500 bin kişinin iyi şartlarda istihdam edilmesi için mesleki niteliklerinin gelişmesine katkı sağlandı. Bu yıl özel sektörde işe yerleştirmelerimizin 273 bin 762'si kadınlar, 274 bin 687'si gençler, 149 bin 785'i ise üniversite mezunlarından oluşmaktadır" dedi.