2. el makine teşviki doğuya yatırımı artıracak

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Tekstılve konfeksiyon sektörünün beklediği ikinci el makine teşviki sektörü hareketlendirdi. Yeni düzenlemeye göre, birinci ve ikinci bölgedeki illerde gerçekleştirilen hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerine yönelik yatırımlar için sağlanan makine ve teçhizatlar kararda belirtilen 34 şehre taşınırsa, istihdam desteğinden yararlanabilecek. İkinci el tekstil makineleriyle yapılacak yatırımlar, aynı illerdeki sıfır makinelerle gerçekleşen yatırımlara sunulan istihdam teşviklerinden 3-5 yıl arasındaki sürelerle yararlandırılacak.İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Başkanı Mustafa Gültepe, kararla, firmaların yeni makine için ayıracakları bütçeyi istihdama ve fabrika binaları satın almaya harcayacaklarını dile getirdi. "Büyük firmaların doğu illerine yatırımlarında da artış gözlemlenecek. Teşvik ile üretici firma yatırım yapmak için yeni makineye ihtiyacı olmayacak. Bu ithalatı da azaltacağından cari açığa pozitif yansıyacak" dedi. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hadi Karasu ise depolarda atıl duran eski teknolojili makineleri Anadolu'ya taşıyarak ilave kapasite yaratmak istediklerinin altını çizdi. Kararın özellikle atölye niteliğindeki küçük ölçekli işletmeler için önemli olduğunu belirten Karasu, "Teşvikli iller bu düzenlemeyle hareketlenecek. Biz de sanayiciyi bu illere yönlendireceğiz. Büyük ölçekli şirketlerin doğuya yönelmesi için ise teşvikin 2 yıldan uzun olması gerekiyor. Bunun için görüşüyoruz" dedi.Düzenleme; Elazığ, Erzincan, Malatya, Sivas, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van illerini kapsıyor.Sanayıve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, düzenlemeyle istihdam hızını artıracaklarını, mevcut tesislerin yenilenmesini sağlayarak, yatırımcıların yenilikçi ürünlerini rekabetçi olarak üretmelerini ve yeni ihracat pazarları yakalamalarını temin edeceklerini söyledi. Varank teşvikle gelişmekte olan illerde, özellikle tekstilde, istihdam oluşturulmasını sağladıklarını kaydetti.