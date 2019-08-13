Az gören öğrenciye Telekom’dan yeni uygulama

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TürkTelekom, "Okulumda Günışığı Projesi" kapsamında geliştirdiği TahtApp uygulaması ile az gören çocukların derslerdeki fiziksel koşullarını iyileştirerek, dersleri engelsiz akranları ile bir arada kolayca takip edebilmelerini sağlayacak. Şirket, Engelsiz Yaşama Derneği ile işbirliği yaparak 62 ilden 900 çocuğa ve ailelerine işlevsel görme eğitimi verdiği, az gören çocukları hayata bağlayan kurumsal sosyal sorumluluk projesi Günışığı'nı geliştirerek "Okulumda Günışığı Projesi"ni başlattı. Bu kapsamda okuldaki öğretmenlere az görenler hakkında eğitim seminerleri verilirken az gören çocuklar için de TahtApp yazılımını hayata geçirdi. Uygulama, gelecek eğitim döneminden itibaren 25 ilköğretim okulunda başlatılacak. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Bu yazılım ile az gören çocukların sınıflarda kendi akranları ile dersleri takip edebilmesine destek vermekten mutluluk duyuyoruz" dedi. Yazılım sayesinde öğrenci hem dersi dinleyip hem de eş zamanlı tahtayı tabletinden takip edebiliyor. Bu sayede sorulan sorulara daha kolay cevap verebilen az gören öğrenciler, derslere aktif katılım sağlayabiliyor.