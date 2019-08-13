Canlı hayvan ithalatı yüzde 63 azaldı

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye'nınson yıllarda hayvancılığı geliştirmek için attığı adımlar dış ticaret rakamlarına yansıdı. Türkiye bu yıl ocak-haziran döneminde geçen yılın ilk yarısına göre canlı hayvan ihracatından 8 milyon dolar daha fazla gelir elde etti. Bu yılın ilk yarısında yüzde 32'lik artışla 36 milyon dolarlık canlı hayvan ihracatı gerçekleştirilirken, söz konusu dönemde Türkiye'nin canlı hayvan ithalatı ise yüzde 63 azalarak 326 milyon 564 bin dolara geriledi. Böylece, geçen yılın ilk yarısında yapılan 884 milyon dolarlık canlı hayvan ithalatı 558 milyon dolar azalmış oldu. Türkiye'nin en fazla canlı hayvan ihraç ettiği ülke 22 milyon dolar ile Suriye oldu. Canlı hayvan ihracatında şehir bazında ilk sırayı 12.4 milyon dolarla Adana aldı.