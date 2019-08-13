İlaçta yerli üretim için destek geliyor

Hükümet, Türkiye'de pazar büyüklüğü 40 milyar liraya ulaşan ilaç sektöründe yerli üretim için destek paketi hazırladı. Yüzde 95'i ithalata dayalı ilaç sektörüne yönelik yatırım hamlesi kısa vadede cari açığı azaltacak, uzun vadede Türkiye'yi sağlık teknoloji merkezi yapacak. Bu kapsamda ilaç ve tıbbi cihaz alanında yeni nesil sağlık girişimcileri havuzu oluşturulacak, sanayici, girişimci ve yatırımcı bir araya getirilecek. Yerli ilaç ve tıbbi cihaz üretimi desteklenecek. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı üretim-eğitim faaliyetlerinin yanında girişimcileri fonlayacak, diğer firmalarla ortaklıklara girecek, ihracat odaklı yüksek katma değerli ürünler geliştirilmesini sağlayacak.
20 BAŞLIKLI PROGRAM PAKETİ
Türkiye'nin ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe küresel pazardaki rekabet gücünü artıracak destek paketinde yer alan 20 önemli adım şöyle:
? 140 MİLYAR DOLARLIK SEKTÖR
: Dünyada pazar büyüklüğü 140 milyar dolara ulaşan sektörde gerekli ekosistem oluşturacak.
? DOKTORLARA EK ÖDENEK:
Doktorların, Ar-Ge faaliyetlerine zaman ayırmasını sağlayacak aldıkları ek ödeme kriterleri yeniden düzenlenecek.
? AR-GE DESTEKLERİ GÜNCELLENECEK:
Ruhsat öncesindeki klinik araştırmaların koşul aranmaksızın Ar-Ge faaliyeti kapsamına alınması sağlanacak. Klinik araştırmaların Ar-Ge destekleri farklılaştırılacak.
? YERLİ ÜRETİME DESTEK PROGRAMI:
Yerli ilaç ve tıbbi cihaz üretimi desteklenecek. Kimyasal, bitkisel, biyolojik hammaddelerin üretimine yönelik alt yapı güçlendirilecek. Sanayileşme İcra Kurulu tarafından belirlenecek politikalar doğrultusunda, destek programı hazırlanacak.
? SAĞLIK TEKNOLOJİ BÖLGELERİ:
Kümelenmelere destek verilecek. Sağlık Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kurulacak.
? KLİNİK ARAŞTIRMA HAMLESİ:
Klinik araştırmalarda, Türkiye'nin bölgede lider ülke konumuna gelmesi sağlanacak.
? TİCARİLEŞME SÜRECİ HIZLANACAK:
İlgililere teşvik ve fikri mülkiyet hakları konularında eğitim verilecek.
? AB FONLARI ETKİN KULLANILACAK:
Klinik araştırmalarda yabancı fonlardan alınan pay artırılacak. Bunun için uluslararası ağlara üyelikler sağlanacak.
? MÜKEMMELİYET MERKEZİ KURULACAK:
Tıbbi cihazlara yönelik mükemmeliyet merkezi kurulacak.
? ENDÜSTRİ GELİŞECEK:
Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi daha etkin çalışacak
? TEST VE ANALİZ ALTYAPISI:
Uluslararası tanınırlığa sahip test ve analiz altyapısı geliştirilecek.
? İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI:
İyi Laboratuvar Uygulamaları sertifikalı pre-klinik araştırma merkezleri kurulacak.
? SAĞLIK VADİSİ HAYATA GEÇİYOR:
İlaç ve tıbbi teknolojide üretimi geliştirecek Sağlık Vadisi hayata geçirilecek.
? İHRACAT ODAKLI ÜRETİM:
İlaç sektöründe ihracat odaklı katma değerli ürünler geliştirilecek.
? TEŞVİKLER GÜNCELLENECEK
: Üretimin desteklenmesi için verilen teşvikler güncellenecek.
? MEVZUATTA YENİ EKOSİSTEM:
İlaç sektörüne ilişkin yatırımlar başta olmak üzere mevzuat konularında gerekli ekosistem oluşturulacak.
? NİTELİKLİ ELEMAN:
Yeni AB Tıbbi Cihaz Direktifleri'ne uyumlu nitelikte personel eğitilecek.
? YENİ NESİL GİRİŞİMCİ HAVUZU:
İlaç ve tıbbi cihazda yeni nesil girişimci havuzu oluşturulacak.
? KAMU DESTEK PROGRAMI:
Kamu destek programlarının sonuçlarının takibi için bir sistem kurulacak.
? FARKINDALIK DÜZEYİ ARTACAK:
Kamuoyunun klinik araştırmalar konusunda farkındalığı artırılacak.