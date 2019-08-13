İlaçta yerli üretim için destek geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, Türkiye'de pazar büyüklüğü 40 milyar liraya ulaşan ilaç sektöründe yerli üretim için destek paketi hazırladı. Yüzde 95'i ithalata dayalı ilaç sektörüne yönelik yatırım hamlesi kısa vadede cari açığı azaltacak, uzun vadede Türkiye'yi sağlık teknoloji merkezi yapacak. Bu kapsamda ilaç ve tıbbi cihaz alanında yeni nesil sağlık girişimcileri havuzu oluşturulacak, sanayici, girişimci ve yatırımcı bir araya getirilecek. Yerli ilaç ve tıbbi cihaz üretimi desteklenecek. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı üretim-eğitim faaliyetlerinin yanında girişimcileri fonlayacak, diğer firmalarla ortaklıklara girecek, ihracat odaklı yüksek katma değerli ürünler geliştirilmesini sağlayacak.Türkiye'nin ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe küresel pazardaki rekabet gücünü artıracak destek paketinde yer alan 20 önemli adım şöyle:: Dünyada pazar büyüklüğü 140 milyar dolara ulaşan sektörde gerekli ekosistem oluşturacak.Doktorların, Ar-Ge faaliyetlerine zaman ayırmasını sağlayacak aldıkları ek ödeme kriterleri yeniden düzenlenecek.Ruhsat öncesindeki klinik araştırmaların koşul aranmaksızın Ar-Ge faaliyeti kapsamına alınması sağlanacak. Klinik araştırmaların Ar-Ge destekleri farklılaştırılacak.Yerli ilaç ve tıbbi cihaz üretimi desteklenecek. Kimyasal, bitkisel, biyolojik hammaddelerin üretimine yönelik alt yapı güçlendirilecek. Sanayileşme İcra Kurulu tarafından belirlenecek politikalar doğrultusunda, destek programı hazırlanacak.Kümelenmelere destek verilecek. Sağlık Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kurulacak.Klinik araştırmalarda, Türkiye'nin bölgede lider ülke konumuna gelmesi sağlanacak.İlgililere teşvik ve fikri mülkiyet hakları konularında eğitim verilecek.Klinik araştırmalarda yabancı fonlardan alınan pay artırılacak. Bunun için uluslararası ağlara üyelikler sağlanacak.Tıbbi cihazlara yönelik mükemmeliyet merkezi kurulacak.Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi daha etkin çalışacakUluslararası tanınırlığa sahip test ve analiz altyapısı geliştirilecek.İyi Laboratuvar Uygulamaları sertifikalı pre-klinik araştırma merkezleri kurulacak.İlaç ve tıbbi teknolojide üretimi geliştirecek Sağlık Vadisi hayata geçirilecek.İlaç sektöründe ihracat odaklı katma değerli ürünler geliştirilecek.: Üretimin desteklenmesi için verilen teşvikler güncellenecek.İlaç sektörüne ilişkin yatırımlar başta olmak üzere mevzuat konularında gerekli ekosistem oluşturulacak.Yeni AB Tıbbi Cihaz Direktifleri'ne uyumlu nitelikte personel eğitilecek.İlaç ve tıbbi cihazda yeni nesil girişimci havuzu oluşturulacak.Kamu destek programlarının sonuçlarının takibi için bir sistem kurulacak.Kamuoyunun klinik araştırmalar konusunda farkındalığı artırılacak.