Nükleerde Türklere ihale yolu

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nınkalkınmasında itici güç olacak nükleer enerjiye yönelik yatırımlar tüm hızıyla sürürken, Akkuyu'da yerli payını artıracak önemli bir adım da Rusya tarafından geldi. Akkuyu Nükleer Santrali'ni inşa eden Rus Devlet Nükleer Şirketi Rosatom Türk firmalara ihalelere girmeleri için eğitim verdi. Türk firmalar artık nükleer santrale malzeme teminine ilişkin Rusya'da düzenlenen ihalelere katılarak iş almaya başladı. Türkiye'de nükleer sanayinin gelişimine öncülük eden Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) üyesi firmalar yabancı şirketlerle ortaklık kurmaya başladı. Program kapsamında 63 Türk firmasına 36 milyon liralık destek sağlanırken, kalite güvence sisteminden teknolojiye her alanda eğitim veriliyor.Kümelenmenin koordinatörlüğünü yapan Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, bu konuda yürütülen çalışmaları SABAH'a anlattı. Akkuyu'da yerli payını artırmak için nükleer sanayinin yoğun olduğu bölgelerde teknik eğitimler alındığını belirten Özdebir, "Bugün firmalarımız nükleer santral için gerekli kablo rafından çelik borulara kadar birçok malzemeyi üretebilir. Rosatom'un bu malzemeleri Türkiye'den tedarik etmesi maliyetleri de aşağı çeker. İhale Rusya'da yapılsa da firmalarımıza açık. Bazı firmalarımız iş almaya başladı" dedi.Türk firmaların yeni bir teknoloji ile tanıştıklarını kaydeden Özdebir, "Firmalarımız yabancı şirketlerle ortaklıklar kuruyor. Santralin en önemli parçalarından çelik zırh da geldi. Taşınmayı NÜKSAK üyesi firmamız gerçekleştirdi. Santralde toplam yatırım tutarı 20 milyar dolar. Bunun üçte birini rahatlıkla alabiliriz" dedi.ASO Başkanı Özdebir, 115 milyar dolarlık potansiyeli bulunan yenilenebilir enerjide dünya kriterlerinin uygulanması gerektiğini söyledi. Özdebir, "Burada yapılacak işlerin Sanayi İşbirliği Programı kapsamında ya da ofset kapsamında iyi değerlendirilmesi hazım. Avrupa pazarı doymuş vaziyette. Bu coğrafyada bu alanda yatırım yapılacak tek ülke Türkiye" değerlendirmesini yaptı.