"Türkiye'yi dünyanın 13'üncü büyük ekonomisi haline getirdik"

AK Parti'nin kurulus¸unun 18'inci yıl do¨nu¨mu¨ dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Karaaslan, partilerinin kuruluşundan itibaren vatandaşın umudu ve güveninin adresi olduğunu belirtti.

Karaaslan, mesajında şunları kaydetti:

"14 Agˆustos 2001'de, ülkemizde adalet ve kalkınma ihtiyacının geregˆi olarak, siyasi hayatı boyunca daima milletin sesine kulak veren, siyasetini milletle birlikte ve sorumlulukla yapmayı ahlak edinen Sayın Recep Tayyip Erdogˆan tarafından kurulan AK Partimiz kurulus¸undan kısa bir su¨re sonra gerçekles¸en seçimlerde elde ettigˆi bu¨yu¨k bas¸arıyla milletimiz nezdinde ne denli büyük bir umut ve gu¨venin adresi oldugˆunu go¨stermis¸tir. İktidara geldigˆimiz gu¨nden bu yana, tas¸ıdıgˆımız go¨rev bilinciyle ülkemizin öncelikli ihtiyaçlarından bas¸lamak üzere ço¨zu¨m bekleyen meseleleri hızla gündemimize alarak tüm kadrolarımızla birlikte ülkemizi kalkındırmak, milletimize daha iyi hizmetler sunmak için çalıs¸tık. Girdigˆimiz tüm seçimlerden aziz milletimizin teveccühü, takdiri ve gu¨çlu¨ destegˆiyle çıktık."

18 yıllık dönemde Tu¨rkiye'de geçmis¸le kıyaslanamayacak dev adımlar atıldığına işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:

"Daha önce hayal dahi edilemeyen hamleleri hayata geçirdik, hak ve o¨zgu¨rlu¨klerden yatırım ve hizmetlere çok genis¸¸ bir yelpazede ilerleme sagˆladık. İstihdamda, turizmde, ihracatta, sosyal politikalarda, egˆitimde, sagˆlıkta, savunmada yakaladıgˆımız ve daha da ileri tas¸ıdıgˆımız hedeflerimizle büyük bas¸arılar elde ettik. Bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da ülkemizi kalkındırmanın, milletimizi daha iyi hizmetlerle bulus¸turmanın mücadelesi içinde olduk. Tu¨rkiye'yi, satın alma gu¨cu¨ paritesine go¨re du¨nyanın 13'üncü bu¨yu¨k ekonomisi haline getirdik. Birçok alanda Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdık, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı 2023'te u¨lkemizi daha iyi noktaya tas¸ımak için 2023 hedeflerini ortaya koyduk ve bu hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Milletimize yararı olmayan birtakım so¨ylemlerle vakit kaybetmek yerine milletimizin gu¨ndemine odaklandık ve verdigˆimiz so¨zleri tuttuk."

AK Parti'nin Anadolu irfanıyla gu¨ç kazandığını ve yarınlara umut olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Bu davayı bugu¨nlere sabır, sadakat, inanç ve azim getirmis¸tir. Bu süreçte en büyük destekçimiz, go¨nu¨lden bagˆlı oldugˆumuz milletimiz ve bir aile birlikteligˆinde oldugˆu gibi aynı hedef dogˆrultusunda çalıs¸tıgˆımız tes¸kilatlarımız oldu. Bizde bu inanç, gayret, özveri ve çalıs¸ma azmi; milletimizde gu¨cu¨mu¨ze gu¨ç katan bu bu¨yu¨k destek, fedakarlık ve vatan as¸kı oldukça yolumuzdan asla dönmeyecek, Cumhurbas¸kanımız ve Genel Bas¸kanımız Sayın Recep Tayyip Erdogˆan liderligˆinde u¨lkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize hep birlikte ulas¸tıracagˆız. AK Partimizin kurulus¸unun 18'inci yılını büyük bir gururla kutlarken, ülkemizin ve milletimizin beklentilerini kars¸ılayacak adımlar atıyor, 18 yas¸ın heyecanı, kararlılıgˆı, tutkusu ve dinamizmiyle daha da güç kazanarak yolumuza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.