Almanya plastik poşetleri yasaklıyor

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Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze, plastik poşetlerin tamamen yasaklanacağını açıkladı. Schulze, kararın poşetlerin parayla satılması uygulamasının istedikleri sonucu vermemesi üzerine alındığını söyledi. Ülkede plastik poşet kullanımı 2015'ten bu yana yüzde 64 azaldı. Plastik poşetlerin 2015'ten bu yana paralı olduğu İngiltere'de de, poşet kullanımı yüzde 90 azaldı. Avrupa Birliği genelinde tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımı 2021'den itibaren yasaklanacak. Los Angeles'taki havaalanlarında da 1 Eylül'den itibaren pet şişe satışı sona erecek.