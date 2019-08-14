TÜBİTAK’tan jeotermal Ar-Ge’sine hibe desteği

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TÜBİTAK, GEOTHERMICA kapsamında, jeotermal enerji teknolojileriyle ilgili alanlardaki Ar-Ge projelerinin destekleneceği bir çağrıya çıktı. Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı'nın yürütücüsü olduğu çağrıya aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Fransa, Almanya, İzlanda, Hollanda, Portekiz, Romanya, İspanya, İrlanda, Norveç, ABD ve İsviçre gibi ülkelerden katılım oldu. Türkiye'den katılan firmalar tarafından TÜBİTAK'a ön kayıt başvuruları için son tarih 20 Eylül olarak belirlendi. 11 Kasım'da ön başvuruların sonuçları açıklanırken, 31 Ocak 2020'ye kadar ise proje önerilerinin başvuruları yapılacak. Çağrıya katılan Türk firmalar, uluslararası başvuru ile eş zamanlı olarak, TÜBİTAK'ın 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına başvuracak. GEOTHERMICA'ya sunulan bir projede Türkiye'den birden fazla kuruluşun yer alması halinde, bu kuruluşların ortak proje önerisi sunması gerekecek.Programa, sektörüne ve büyüklüğüne bakılmaksızın, firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye'de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvurabilecek. Proje kapsamında proje üst sınırı bulunmazken, programda hibe şekilde destek verilecek. Destek oranı büyük firmalar için yüzde 60, KOBİ'ler için yüzde 75 olacak.Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanvekili Ufuk Şentürk jeotermalde Türkiye'nin geldiği son durumu anlattı. Şu anda bin 743 mW kurulu güç olduğunu belirten Şentürk, "Mayıs ayı verilerine göre toplam elektriğin yüzde 3'ünü karşıladık. Dünyada 4. Sıradayız kurulu güç açısında. Henüz YEKDEM açıklanmadı. Yatırımlar şu an duruş vaziyette. YEKDEM 2025 yılına kadar uzarsa 4 bin mW'a doğru hızla ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.JESDER ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın toplam 2 bin dönüm civarında jeotermal ısılı sera projesinin devam ettiğini anımsatan Şentürk, şunları söyledi: "Bir tanesi Denizli Sarayköy'de. Altyapısı tamamen bitti, hatlar çekildi. Eylül, ekim ayında yatırımcılarına dağıtılmaya başlanacak. Boru hatlarıyla sıcak sular tarlalara gitti, yatırımcı üzerine serayı kurup işletmeye başlayacak. Toplam maliyeti 5 milyon liraya yakın."