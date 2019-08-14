Yurtdışına mobilya AVM’si kurup ihracatı ikiye katlayacak

BUGÜN NELER OLDU

150 bin metrekare üzerinde 600 modülden oluşan mobilyacılar çarşısında 300 firmanın faaliyet gösterdiği mobilya kooperatifi Modoko, yurtdışına benzerini kurup ihracatı artıracak. Ticaret Bakanlığı'ndan 3 milyon dolarlık Ür-Ge desteği aldıklarını belirten Modoko Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, "Mobilya ihracatını yoğun olarak gerçekleştirdiğimiz ülkelere 25'erli gruplar halinde ziyaretlerde bulunacağız. Potansiyeli en yüksek ve bürokrasi açısından en rahat olduğunu düşündüğümüz ülkeye ilk mobilya AVM'sini kuracağız. Ülkeyi belirlediğimizde bakanlığa sunacağız. Bir sorun yaşamazsak 2020'de bu projeyi hayata geçireceğiz" diye konuştu.Aradıkları niteliklere en uygun pazarın şimdilik Irak olduğunu ifade eden Çalışkan, "İKEA tek başına 40 milyar dolar ihracat yaparken Türkiye'nin mobilya ihracatı 20 milyar dolar. Proje hayata geçtiğinde ihracatımızı ikiye katlamayı öngörüyoruz. Bu proje ile 365 gün ihracat yapacağız" dedi. Türk firmalarının bayiliğini alıp ürünlerini satacaklarını dile getiren Çalışkan, faaliyete geçilecek ilk yıl 1.5 milyar liralık ek ihracat yapmayı hedeflediklerini söyledi.YENI inşa edilen ülkelerde potansiyel olduğunu belirten Çalışkan, Türk dizilerinin önemine de dikkat çekti. Çalışkan, "Türk dizileri yurtdışında çok izleniyor. Dizilere her sektörden ürün yerleştirme yapılırsa yine ihracatı artırır" dedi.