2023 yolunda dev sağlık reformu başladı

BUGÜN NELER OLDU

2023 Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında hayata geçirilmeye başlanan şehir hastaneleriyle dünyanın en iyi sağlık tesislerini kuran Türkiye, sağlık reformuna dev sağlık filosu ekliyor. Türkiye, önümüzdeki 4 yıl içinde kara, deniz ve hava yoluyla verilen sağlık hizmetlerinde dünya lideri haline gelmeyi planlıyor. 2002'de 635 olan ambulans sayısı 5 bin 300'e çıktı. Önümüzdeki aylarda bu sayı 400 ilave ile 5 bin 700'e ulaşacak. 418 olan 112 istasyon sayısı da 445 artış ile 2 bin 800 olacak. Bu yıl 19 hava ambulansı ile 13 deniz ambulansı daha filoya eklenecek. 2002'de ambulans başına düşen nüfus oranı 106 bin iken, 2019 da rakam 16 bine düşecek.Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre; acil vakaların yüzde 94'üne ilk 10 dakikada, kırsal alanda ise vakaların yüzde 96'sına ilk yarım saatte ulaşılıyor. Yeni dönem planlamalarıyla bu sürenin daha da düşmesi planlanırken, özellikle acil vakalarda 'dijital' döneme geçiliyor. Artık kara, hava ve denizdekiler olmak üzere 6 bine yakın ambulans dijitalleşecek. Artık hastalara dijital yapıyla müdahale edilecek, EKG'sini çeken ve yapılan bu uygulamaları merkezle irtibatlı bir şekilde daha önce, erkenden, gerektiğinde müdahale edilebilecek.Türkiye, 2023 vizyonu sağlık reformu kapsamında hastane, doktor, tıbbi cihaz ve sağlık hizmetlerine yenilerini ekliyor. 2002'de 356 binden 2018'de 1 milyona çıkarılan sağlık personeline 2019'de 12 bin kişi daha eklenecek. Yeni eklenecek; 6 bin 835 hemşire, bin ebe ve 3 bin sağlık teknisyeni ve sağlık teknikeri ile bireysel ve nitelikli sağlık hizmeti artırılacak.YAPILAN reformlar ile bir zamanlar kanayan yara olan anne-bebek ölümleri de tarihe karıştı. Beklenen yaşam süresi 78 yıla çıktı. Bebek ölüm hızı dünyada bin canlı doğumda 32 iken Türkiye'de binde 7. 100 bin canlı doğumda ölen anne sayısı dünyada 216 iken Türkiye'de 15.