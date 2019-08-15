Bankalar bugün açık mı? 15-16 Ağustos'ta bankalar açık mı ve çalışıyor mu? İşte 2019 çalışma saatleri bilgisi

Kurban Bayramı, bu yıl da büyük coşkusu ve huzuru ile sona erdi. Bayramın bitişinin hemen ardından ise, çeşitli sorulara yönelik araştırmalar yoğunluk kazandı. Öyle ki, bunların başında 'Bugün bankalar açık mı?' sorusu geliyor. Zira, milyonlarca vatandaş banka şubeleri aracılığıyla çeşitli işlemlerini gerçekleştirmeyi bekliyor. Bu doğrultuda da, 15 ve 16 Ağustos 2019 tarihlerinde banka çalışma saatlerine yönelik güncel ve doğru bilgilere ulaşılmaya çalışılıyor.

15 AĞUSTOS'TA BANKALAR BUGÜN AÇIK MI?

Bayram tatili sona ererken, birçok kurum ve kuruluşta Perşembe günü iş başı yapıldı. Peki, bankalar bugün çalışıyor mu? Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından tüm merak ettiğiniz bilgileri hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.