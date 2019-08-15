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Bankalar bugün açık mı? 15-16 Ağustos'ta ve çalışıyor mu? İşte 2019 çalışma saatleri bilgisi

Kurban Bayramı'nın sona ermesinin akabinde 15 Ağustos 2019 Perşembe, yani bugün bankaların açık olup olmadığı en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Zira, milyonlarca vatandaş bankaların açıp olup olmama durumuna göre çeşitli işlemlerini ona göre şekillendirecek. Peki, 15 Ağustos bugün ve çalışıyor mu? Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından 2019 banka çalışma saatleri bilgisi ile merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 15.8.2019 09:52 Güncelleme Tarihi: 15.8.2019 09:53
Bankalar bugün açık mı? 15-16 Ağustos'ta bankalar açık mı ve çalışıyor mu? İşte 2019 çalışma saatleri bilgisi

Kurban Bayramı, bu yıl da büyük coşkusu ve huzuru ile sona erdi. Bayramın bitişinin hemen ardından ise, çeşitli sorulara yönelik araştırmalar yoğunluk kazandı. Öyle ki, bunların başında 'Bugün ?' sorusu geliyor. Zira, milyonlarca vatandaş banka şubeleri aracılığıyla çeşitli işlemlerini gerçekleştirmeyi bekliyor. Bu doğrultuda da, 15 ve 16 Ağustos 2019 tarihlerinde banka çalışma saatlerine yönelik güncel ve doğru bilgilere ulaşılmaya çalışılıyor.

15 AĞUSTOS'TA BANKALAR BUGÜN AÇIK MI?

Bayram tatili sona ererken, birçok kurum ve kuruluşta Perşembe günü iş başı yapıldı. Peki, bankalar bugün çalışıyor mu? Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından tüm merak ettiğiniz bilgileri hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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Bankalar bugün açık mı? 15-16 Ağustos'ta bankalar açık mı ve çalışıyor mu? İşte 2019 çalışma saatleri bilgisi
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