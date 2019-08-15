Enerjide iş garantili yurtdışı eğitimi

BUGÜN NELER OLDU

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının kalifiye insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için Milli Eğitim Bakanlığınca verilen YLSY Bursu ile toplam 328 öğrenci yurtdışında enerji alanında lisansüstü eğitim almaya hak kazanacak. 231'i nükleer enerji, 84'ü maden, 13'ü ise enerji verimliliği ve çevre alanlarında olmak üzere toplam 328 öğrenci dünya sıralamasında ilk 500'e girmiş seçkin üniversitelerde yüksek lisans ve doktora eğitimi görecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına 23, Nükleer Düzenleme Kurumu adına 72, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu adına 65, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü adına 64, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü adına 15, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü adına 5 ve Elektrik Üretim A.Ş. adına 84 öğrenci burs kapsamında eğitim görecek. Bursiyerler, yurt dışında resmi burslu veya kısmi burslu statüde öğrenim göreceği sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlü olacak. Adaylar, bu yükümlülüklerini, adına öğrenim gördükleri kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili kadrolarında yerine getirecek. Başvurular 7-26 Ağustos 2019 arasında alınacak.