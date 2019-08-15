Kalıcı cari fazla için eylem planı hazır

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, faiz ve enflasyon düşüşünün ardından ilk kez yıllık bazda fazla veren cari açığı kalıcı olarak sıfırlamak için beş yıllık reçeteyi hazırladı. Türkiye, yatırımları detaylı bir programla anlatacağı tanıtım kampanyasına başlayacak. Büyük ölçekli fonların Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapmasını teşvikten uzun vadeli dış kaynak teminine, yabancılara gayrimenkul satışından uluslararası ortaklık temelli finansman araçları geliştirilmesine kadar tüm alanlarda yeni tedbirler devreye girecek.Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde atılan dengelenme adımları ekonominin her alanına yansımaya başladı. Türk ekonomisinin yumuşak karnı olarak görülen cari açık tarih oluyor. Cari denge 17 yıl sonra ilk kez yıllık bazda fazla verdi. Artan turizm gelirleri, Türk Lirası'nın değerlenmesiyle azalan ithalat dış ticaret açığının düşmesi bunda etkili oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Bu başarıyı kalıcı hale getireceğiz" dediği cari fazla planı kapsamında beş yıllık dönemde önemli adımlar atılacak. Cari açığınn büyük oranda borç yaratmayan dış kaynaklardan finanse edilmesi sağlanacak, finansman kalitesi artırılacak. Uzun vadeli dış kaynak teminini kolaylaştıracak. Yurtiçi tasarrufların artırılması cari açığı azaltacak.Yatırım ortamı detaylı bir programla uluslararası alanda tanıtılacak. Uluslararası işbirliği mekanizmaları güçlendirilecek. Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlar açısından daha fazla cazip hale gelmesini, bu yatırımların sürdürülebilirliğini ve cari açığın finansmanındaki payının artırılmasını sağlayacak güçlü bir hukuki, idari ve fiziki altyapı oluşturulacak.Enerjide dışa bağımlılığın ve cari açığın azaltılmasını teminen yerli kaynakların daha fazla kullanılması sağlanacak. Doğrudan yatırımların ihracatçı sektörlere yönelmesi sağlanacak. Rekabet potansiyeli olan ve yüksek dış ticaret açığı verilen sektörlerin desteklenmesiyle ihracat artırılacak.İMALAT sanayiinde yüksek katma değer yaratan komple yeni yatırımların ülkeye çekilmesi için aktif tanıtım, müzakere ve özelleştirilmiş teşvik mekanizmaları hayata geçirilecek. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile öncelikli sektörlerde desteklenecek ürünler stratejik öncelik, teknolojik gelişime etki seviyesi, cari açığa etkisi çerçevesinde belirlenerek ilan edilecek. Uzun vadeli yatırım projelerinde vadeye uygun, uzun vadeli uluslararası ortaklık temelli finansman araçları geliştirilecek.BÜYÜK ölçekli fonların Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapması teşvik edilecek. Yatırımlara ilişkin her türlü bürokratik işlemin kamu idaresi tarafından tek bir muhatap üzerinden daha kısa sürelerde tamamlanmasını sağlayacak düzenleme yapılacak. Küresel emeklilik fonlarının yatırımını özendirmek için yeni finansal ürünler geliştirilecek. Yabancılara gayrimenkul satışları ile ilgili tanıtım faaliyetleri artırılacak.ULUSLARARASI standartlara uyumlu bir yatırım ve iş yapma ortamı geliştirilecek. Uyuşmazlıkların çözümlenmesi için uluslararası standartlarda çözüm yollarının kullanımı yaygınlaştırılacak. Onay ve ruhsat gibi süreçlerin hızlı, kullanıcı dostu, düşük maliyetli olmasını sağlayacak bilgi sistemi oluşturulacak. Başta enerji sektörü olmak üzere özel sektör yatırımlarını kolaylaştıracak temel bir düzenleme yapılacak. Bunun yanı sıra öngörülebilirliği, şeffaflığı artıracak, yatırımcı güvenini pekiştirecek, aleyhe hükümlerin geçmişe yürümezliğini garanti altına alacak kapsamlı bir mevzuat çalışması yapılacak.