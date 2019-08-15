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Kopilot gönül bağı ile büyüyor

Giriş Tarihi: 15.8.2019
Turkcell Kopilot gönül bağı ile büyüyor
TURKCELL mühendislerinin geliştirdiği Kopilot'u kullanan araç sahipleri, araçlarına "Uçan Tekene", "Beyaz Güvercin", "Yaren", "Kertenkele" ve "Albay Albatros" gibi eğlenceli isimler koymayı tercih ediyor. Turkcell açıklamasına göre, çok sevdikleri otomobilleriyle Kopilot aracılığıyla dijital bağ kuran kullanıcılar, koydukları isimlerle de gönül bağı kuruyor. Araçlarını mobil cihazlarıyla takip etmek isteyen sürücüler, otomobilinin markasını ve plakasını Kopilot uygulamasına tanımlarken kimi sevdiği hayvan, kimi de sevdiği filmin ismiyle kaydediyor.
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Turkcell Kopilot gönül bağı ile büyüyor
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