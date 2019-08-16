Cinsel içerikli sitelere girmek işten kovulma sebebi

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İşyerındeki bilgisayardan cinsel içerikli internet sitesine giren işçi, tazminat ödenmeden işten kovuldu. Patrona karşı dava açan işçiye kötü haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek mahkeme, emsal nitelikteki kararıyla; işyerine ait bilgisayardan cinsellik içeren sitelere giriş yapan işçilerin işten atılmasına yeşil ışık yaktı. Üç yıldır çalıştığı işyerinde, işverene ait bilgisayardan cinsel içerikli internet sitesine girdiği iddia edilen işçi, 6'ncı İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. İş akdinin davalı işveren tarafından haksız olarak feshedildiğini, tazminatlarının, kendisine ödenmediğini öne sürdü. İşveren avukatı ise davacının kullandığı bilgisayarda mesai saatlerinde işi ile ilgisi olmayan yasaklı sitelere girdiğinin tespit edilmesi üzerine haklı olarak feshedildiğini iddia etti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar verdi.