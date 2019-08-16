Kapadokya 70 bin turist ağırladı

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE'NIN önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da bayram bereketi yaşandı. Çin, Kore ve Güney Amerika'dan gelen turistlerin yanı sıra 9 günlük tatili fırsat bilen yerli turistlerin de akın ettiği Kapadokya, bayramda 70 bin turist ağırladı. Konuklarına peri bacaları, yeraltı şehirleri, kiliseleri ve kayadan oyma otelleri eşsiz bir manzara sunan Kapadokya, Kurban Bayramında doldu taştı. Nevşehir'in Ürgüp ve Avanos İlçeleri ile Göreme ve Uçhisar beldelerindeki oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı. Balon turlarına da yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.