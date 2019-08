Türkiye’nin pamuk ambarı Söke'de ilk hasat sevinci

Bu yıl ilk pamuk hasadı sevincini Söke'ye bağlı hem Gölbent, hem de Tuzburgazı yaşadı. Gölbent Mahallesi'nden üretici Mutlu Ak, Tuzburgazı Mahallesi'nden ise üretici Erol Körpe tarafından hasat edilen pamukların satışları da yapıldı. Gölbentli üretici Mutlu Ak'ın pamuğunu Güllübahçe'de faaliyet gösteren işletmeci Taylan Türkoğlu kilogramı sembolik 100 TL'lik fiyattan alırken, Tuzburgazlı üretici Erol Körpe'nin pamuğu ise Tuzburgazlı işletmeci Mustafa Akıllı tarafından kilogramı sembolik 100 TL'lik alındı.

Söke'de ilk kez aynı günde iki farklı noktada gerçekleşen ilk hasat pamuğun teslim töreninde; Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri, Meclis Başkanı Hüseyin Akkoyun, Ziraat odası Yöneticileri, Gölbent Mahalle Muhtarı Ahmet Yemiş, Güllübahçe Mahalle Muhtarı Yusuf Çam üretici ve işletmecileri yalnız bırakmadı.

Nisan ayının ilk haftalarında ekimini gerçekleştirdikleri pamuğun yeni sezonda hasat edilen ilk pamuk olmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirten Gölbent Mahallesi'nin genç çiftçilerinden Mutlu Ak; "Yaklaşık dört dönümde üretimini yaptığımız pamuğun randımanını da yüksek bekliyoruz. İlk hasat olması için mücadele verdik, bunu da başardık. Yeni sezonun tüm üreticilere hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'İlk hasat sevincini yaşıyoruz. İlk pamuk hasadını yapan Mutlu Ak ve Erol Körpe'yi kutluyorum' diyen Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri; "Pamukta maliyet girdileri çok yüksek. Fiyatlar şu an karamsar, bizi düşündürüyor. Söke Ovası'nda yeni hasat dönemi başlarken, pamuk fiyatlarının düşük olması bizleri üzüyor. Pamuk Söke Ovası'nın vazgeçilmezi, Söke'nin ekonomisi pamuğa bağlı. Fiyatlar inşallah düzelir" dedi.

Pamuğun maliyetinin kilogramda 5 TL olduğunu belirten Mustafa Tanyeri; "Şu an pamuk fiyatları 3.5, 3.6 TL civarında geziyor. 1 lira 25 kuruş prim talebimiz var. Maliyetlerin karşılanması halinde pamuk üretimi sürebilir, yoksa önümüzdeki yıllar için büyük sıkıntı görünüyor. Sürdürülebilir bir üretim için hükümetimizin pamuk üreticisi için düzenleme getirmesi gerekir" dedi.



'Pamuk eskiden beyaz altındı, şimdi altını gitti sadece beyazı kaldı' diyen Söke Ziraat Odası Meclis Başkanı Hüseyin Akkoyun; "Dünya piyasalarındaki fiyatlar ortada, bu maliyetlerle bu pamuğu yetiştirmemiz imkansız. Pamuk bir tarım ürünü değil, pamuk stratejik bir sanayi ürünü. Bu gözle bakıp, pamuğun iç hacimde 22 milyar dolar gibi katma değer oluşturduğu bilinmekte. Önümüzdeki yılla ilgili bizim hala primlerimiz belli değil. Yetkililerin bir an önce belirsizlikleri gidermesi gerekiyor" dedi. Hüseyin Akkoyun Söke'nin ilk pamuk hasadını gerçekleştiren üreticileri kutladı.

Güllübahçe Mahallesi'nde faaliyet gösteren işletmeci Taylan Türkoğlu ilk pamuk alımı için sembolik fiyatı üretici Mutlu Ak'a bırakırken, 100 kilo olarak teslim edilen sezonun ilk hasat pamuğuna kilogramda 100 TL sembolik fiyat belirlendi. Taylan Türkoğlu, yeni sezonun tüm çiftçilere ve üretici camiasına hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Tuzburgazı Mahallesi'nde faaliyet gösteren işletmeci Mustafa Akıllı ise ilk pamuk alımında yaptığı açıklamada; "Tuzburgazlı üretici Erol Körpe'den aldığımız ilk hasat pamuğu sembolik 80 TL fiyatla aldık. 300 kilo civarında ilk pamuk alımını gerçekleştirdik. Yeni sezonun tüm üreticilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olur" dedi.