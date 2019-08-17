5.2 milyon memur için sıkı pazarlık

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, 2020-2021 yıllarına yönelik toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında 5.2 milyon memur ve memur emeklisine ilişkin ilk teklifini açıkladı. 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 3.5, ikinci 6 ayı için yüzde 4, 2021'in ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci aylık döneminde de yüzde 2.5 zam ve her 6 ay sonunda enflasyon farkı teklif edildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, en düşük devlet memuru aylığının temmuz ayı itibarıyla 3 bin 700 lirayı aştığını belirtti. Pazarlıklar için belirlenen son tarih ise 20 Ağustos. Bu tarihe kadar uzlaşma ve anlaşma olmazsa hakem kuruluna başvurulacak, kurul da beş gün içinde kararını açıklayacak. Bakan Selçuk, 1 Ağustos'ta başlayan müzakerelerin belli bir noktaya geldiğini belirterek, masaya 11 hizmet koluna ilişkin mali ve sosyal hakları içeren 800'e aşkın talep geldiğini söyledi. Selçuk, "İlerleyen sözleşmelerde taleplerin hızlı şekilde değerlendirilmesi için dijital ortama alınması çalışması başlattık. Süreci hayırlı bir şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum. Güçlü bir devlet için de kamu hizmetlerinin verimli ve etkili şekilde yürütmek üzere kamu çalışanlarımızın niteliği ve niceliğinin gelişmesine önem verdik. AK Parti iktidarları döneminde enflasyon üzerinde artışla kamu çalışanlarımızın alım gücünü korumayı başardık" dedi.Bakan Selçuk, 2002'de 392 lira olan en düşük devlet memuru aylığının Temmuz ayı itibariyle 3 bin 700 lirayı aştığını belirterek, "Böylece enflasyondan arındırılmış şekilde reelde yüzde 102 artış sağlanmış oldu. Ortalama devlet memuru aylığı 578 lirayken bugün temmuz ayı itibarıyla 4 bin 481 liraya yükseldi. Reelde yüzde 65 artışa tekabül ediyor. Bu başarı tablosunda herkesin payı var. Toplu sözleşme tekliflerinin bütçe koşullarından bağımsız şekilde değerlendirilemez. Kamu personel giderlerinin payı 2002'de yüzde 18 olan payı 30'ları aşmış durumda. Maaşlarda bir puan artışın 5 milyon çalışanımızın çarpan etkisi düşünüldüğünde teklifin enflasyon beklentisi, kamu bütçesi sınırları çerçevesinde mali ve sosyal açıdan dengeli olduğu aşikar olacaktır" diye konuştu.MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, Bakan Selçuk'un sözlerinin ardından "Bu makul değil malul bir teklif" diyerek masadan ayrıldı. Bakanlık içinde açıklama yapan Yalçın, hükümetin ortaya koyduğu teklifin yeterli olmadığını ifade ederek, "Piyasa gerçekleriyle uyumlu bir teklif değil." dedi. Memur- Sen'in teklifi taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı şeklinde. Türkiye Kamu- Sen de, taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep ediyor. Bunun yanı sıra memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini istiyor. KESK ise 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istiyor.