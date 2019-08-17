Mücevher ihracatı temmuzda % 96.2 arttı

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MÜCEVHER İhracatçıları Birliği, Temmuz 2019 dönemi ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre temmuzda gerçekleştirilen mücevher ihracatı, Temmuz 2018'e göre yüzde 96.2 artarak 509 milyon 273 bin dolar oldu. 2019'un 7 ayında ise toplam 2 milyar 168 milyon dolar mücevher ihracatı gerçekleştirildi. Temmuzda en fazla ihracat, yüzde 566 artış ve 298.9 milyon dolarla Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirildi. 261.8 milyon dolarla en fazla ihracat İngiltere'ye yapıldı. İngiltere'yi 58.1 milyon dolarla İsviçre, 33 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 19 milyon dolarla Hong Kong, 15.7 milyon dolarla Amerika, 14.5 milyon dolarla Libya, 11.1 milyon dolarla İsrail takip etti.