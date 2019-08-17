Kredi faiz oranlarında büyük indirim! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Yapıkredi, konut - taşıt - ihtiyaç kredisi 2019 faiz oranları ne kadar oldu?

Kredi faiz oranları ne kadar? Bankaların kredi faiz oranlarında indirime gitmesinin ardından yeni oranlar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kredi çekmek isteyen kişiler bankaların uyguladıkları faiz oranlarını takip ederek en güncel bilgilere sahip olmak istiyor. Öte yandan özel bankaların da konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranlarında indirime gitmesi söz konusu. Peki güncel kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka, hangi oranları uyguluyor? Biz de tüm bu soruların yanıtları için 2019 kredi faiz oranlarını haberimizde derledik.

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.49

İhtiyaç kredisi: 1.59 (Genel müşteriler) 1.49 (Maaş müşterileri)