Otomotiv ihracatında Hollanda ve ABD dopingi

BUGÜN NELER OLDU

Türk?otomotiv sektöründe, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artışla 2.9 milyar dolar dış satışla 2019'da şu ana kadar aylık bazda en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı. Geçen ay elde edilen 2.9 milyar dolarlık satış, otomotivde 2019'da aylık bazda en yüksek ihracat oldu. Bu ihracat verisi aynı zamanda otomotiv endüstrisinin tarihinde aylık bazda ulaşılan dördüncü en yüksek dış satış rakamı olarak kayıtlara geçti. Temmuzda binek otomobiller ve otobüs, minibüs, midibüs ihracatında yaşanan artışlar, sektör ihracatına olumlu yansıdı. Türkiye'nin dış satışında ilk sırada yer alan otomotiv endüstrisinin ülke ihracatından aldığı pay da yüzde 18 olarak gerçekleşti. Sektörde, temmuzda önemli pazarlardan Hollanda'ya yüzde 131 artışla 146.2 milyon, ABD'ye yüzde 55 yükselişle 138.3 milyon dolar ihracat artışları yaşandı.