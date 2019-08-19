Hazine bu hafta dört ihale ile boçlanacak

BUGÜN NELER OLDU

Hazıne ve Maliye Bakanlığı tarafından bu hafta 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası ihracı yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19 ve 20 Ağustos'ta 3 tahvil ve 1 kira sertifikası ihalesi düzenlenecek. Bugünkü ilk ihalede, 13 ay (392 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede, 6 yıl (2.177 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek. 20 Ağustos'taki ihalede 5 yıl (1.750 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. Bu tarihteki diğer ihalede ise 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.