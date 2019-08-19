Yatırımcı ‘altın’ buldu

BUGÜN NELER OLDU

Küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler, ticaret savaşları ve merkez bankalarının devam eden alımları, altın fiyatlarını 6 yılın zirvesine taşıdı. Güvenilir liman arayışındaki yatırımcılar için adeta koruma kalkanı haline gelen altına yatırım yapanlar, diğer yatırım araçlarına güvenenleri getiride 5'e katladı. Altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2.57 artarak 271 lirayı geçerken, Cumhuriyet altının fiyatı bin 810 liraya ulaştı.Altın fiyatlarında yılbaşından bu yana yüzde 24 artış yaşanırken, aynı dönemde dolar yüzde 5, euro yüzde 2 prim yaptı. Bu yıl altının ons fiyatı da bin 280 dolardan bin 500 doların üstüne çıktı. Dolardaki getirinin yüzde 5'te kaldığı yılbaşından bu yana, euro ise yüzde 2 prim yaptı. BIST-100 Endeksi'ndeki artış yüzde 4.89 oldu.ABD ile Çin arasında artan ticaret tansiyonu ile güçlenen küresel ekonomik endişeler, altına yönelik güvenli liman talebinin artmasına neden oldu. Goldman Sachs Emtia Araştırma Küresel Başkanı Jeff Currie, geçen hafta yaptığı açıklamada altın fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini söyledi. Jeff Currie, bu ay sonunda altının ons fiyatının bin 600 doları aşmasını bekliyor.