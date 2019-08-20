Alman ekonomisine resesyon uyarısı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya Merkez Bankası Bundesbank, Avrupa'nın en büyük ekonomisi konumundaki Almanya'nın resesyonun kıyısında olabileceği uyarısında bulundu. Bu durum, politika yapıcılar için destekleri artırma konusunda bir baskı unsuru oldu. Bundesbank, aylık raporunda, Almanya'da üretimin üçüncü çeyrekte "cansız" kalacağını ve "hafifçe düşmeye devam edebileceğini" kaydetti. Böylelikle Almanya ekonomisi, Nisan-Haziran dönemindeki ikinci çeyrekte yüzde 0.1 küçüldükten sonra ikinci kez daralma gösterebileceği ve resesyon olarak tanımlanan duruma girebileceği belirtildi. Bu öngörü, beklenenden daha kötü çıkan veriler ve yetersiz şirket kârlarının ardından geldi. Bundesbank, zayıflığa neden olarak, sanayi kesimindeki düşüşü işaret etti. İç talebin de zayıflayıp zayıflamayacağının belirsiz olduğu kaydedildi