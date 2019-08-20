Evlenen şirkete teşvik

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, ölçek büyüten, şirketini evlendiren ve kümelenmeye dahil olan firmalara teşvik vermeyi planlıyor. Yeni teşvik mekanizmalarıyla işletmelerin büyümesinin ve birim maliyetlerinin azalmasının yolu açılacak.On Birinci Kalkınma Planı'nda (2019-2023) yer alan hedeflere göre, KOBİ'lerin kendi aralarında, büyük işletmelerle ve girişimcilik ekosisteminin diğer aktörleriyle birlikte kuracakları kümelenme işbirliklerine destek sağlanacak. Bu destekler sektörel ihtiyaçlar dikkate alınarak uygulanacak. İmalat sanayisinde faaliyet gösteren firmalar ölçek büyütürse ilave desteklerden yararlanacak. Buna göre, ölçek büyüten firmaların karşılaşacakları ilave istihdam yükleri hafifletilecek. Firma birleşmelerine yönelik eşleştirme, nitelikli istihdam, danışmanlık desteklerini içeren yeni bir destek programı oluşturulacak. Şirket evliliklerine yönelik danışmanlık, nitelikli istihdam eşleştirme desteğini içeren yeni bir destek programı hazırlanacak.Kalkınma ajansları destekleri yeniden yapılandırılacak. Kurumsallaşma, yenilik yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, kurumsal kaynak planlaması, e-ticaret, dijital dönüşüm, dış ticaret ve yalın üretim, temiz üretim, enerji verimliliği ile endüstriyel simbiyoz gibi konulara öncelik verilecek. Sanayi politikasının kamu ve özel kesimin yakın işbirliği içinde etkin olarak takip edilip uygulanabileceği kurumsal yapıların oluşturulması amaçlanıyor. Teknoparklarda yer alan şirketlerin ve teknoloji transfer ofislerinin kurumsal kapasiteleri artırılacak.TOBB'A bağlı oda ve borsaların üyelerine sunduğu hizmetlerle ilgili standart oluşturulacak. Hesap verebilirlik ve şeffaflık mekanizmaları geliştirilecek. Edinilen bilgilere göre, aidatların nerelere harcandığı açık bir şekilde belirtilecek. Üye, harcamalarda inceleme isteyebilecek. Oda ve borsalarda sunulan hizmetlerin tarife cetvelleri de birbiriyle uyumlu olacak.BÖLGELER ve sektörel düzeyde verimlilik gelişim haritaları oluşturulacak. Verimlilik bileşik endeksi değerleri yayımlanacak. Verimlilik konusunda uzaktan eğitim plaftormu kurulacak.ÜRETICILERIN test, sertifikasyon ihtiyaçları tespit edilerek yerli test ve sertifikasyon altyapıları envanteri çıkarılacak. Ulusal Sanayi Veri Master Planı hazırlanacak.Türk malı algısının güçlendirilmesi ve küresel pazarlarda engellerle karşılaşmaması için düzenleme yapılacak. Uluslararası standartlar üreticilerle hazırlanacak. Türk Standartları Enstitüsü'nün mevzuatı güçlendirilecek.