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Selde zarar gören Eminönü esnafına kredi müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Eminönü'de sel felaketinden etkilenen kuruluşlara 100 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi vereceklerini söyledi.

Giriş Tarihi: 20.8.2019 15:20 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 15:27
Selde zarar gören Eminönü esnafına kredi müjdesi

Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'daki aşırı yağışlar sonrasında ciddi zarar gören Eminönü esnafına yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan talimat geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sn. Erdogan'ın talimatıyla, sel felaketinden etkilenen Eminönü esnafına ilgili kuruluşumuz KOSGEB'in 'Acil Destek Programı' kapsamında 100.000 TL'ye kadar 0 faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi veriyoruz." dedi.

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Selde zarar gören Eminönü esnafına kredi müjdesi
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