TOKİ 212 arsayı satışa çıkardı

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ÇEVREve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 şehirde yaklaşık 2 milyon 426 bin 58 metrekare büyüklüğündeki 212 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkardı. TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, İzmir, Karabük, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki arsalar, toplamda 1 milyar 117 milyon 733 bin 343 lira muhammen bedelle satılacak. Şehirlerin gelişen bölgelerinde yer alan arsalar, kolay ulaşım imkanı, şehir merkezine, otoyola, sanayi ya da turizm bölgelerine yakınlık gibi özellikleriyle dikkati çekiyor. Konut, ticaret, park, rekreasyon, özel sağlık, özel eğitim, toplu konut alanı, konut dışı kentsel çalışma, akaryakıt istasyonu, sanayi tesisi ve tarım alanı niteliğindeki arsalar, yüzde 25 peşin, 48 ay vade ile satılacak.Arsalar, taksitli satışlar için 6 aylık üretici fiyatı endeksi (ÜFE) oranı yüzde 6 ile sınırlandırılarak, alıcıya avantaj sunacak. Açık artırma 12 Eylül Perşembe günü, saat 13.30'da TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde gerçekleştirilecek. Satışa ilişkin detaylı bilgiye www.toki.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.