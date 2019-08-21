Baykar ve Ukrayna yeni İHA geliştiriyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye'nın ilk yerli ve milli, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Aracı'nı (SİHA) üreten Baykar, yurtdışında da önemli bir operasyona imza atıyor. Ukrayna devlet savunma şirketi Ukroboronprom, Baykar Savunma ile kurulan ortak şirketin ilk projesinin yeni nesil İHA "Akıncı" olacağını açıkladı. Ukroboronprom'dan yapılan açıklamada, şirkete bağlı Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport ile Türk savunma sanayi şirketi Baykar Savunma arasında kurulan ortak şirketin ilk proje üzerinde çalışmalara başladığı belirtildi. Ukroboronprom Genel Müdürü Pavlo Bukin, "Yeni nesil saldırı İHA'sı Akıncı, 21'inci yüzyıl çatışmalarının gereksinimleri doğrultusunda geliştiriliyor" dedi.Akıncı, bir ton ağırlığında silahlar taşıyarak, 12 kilometrelik irtifaya çıkıp 24 saat süren uçuşlar gerçekleştirebiliyor. Akıncı, güdümlü füzelerin yanı sıra konvansiyonel ve yüksek hassasiyetli bomba taşıma özelliğine sahip.