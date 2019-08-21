Ege'de kiraz, üzüm ve nar ihracatında 750 milyon dolar hedefi

Hayrettin Uçak, yaptığı yazılı açıklamada, yeni başlatacakları Ur-Ge projesiyle kiraz, üzüm ve narda hedefin, toplam 387 milyon dolar olan yıllık ihracatı 750 milyon dolara çıkarmak olduğunu belirtti.

Uçak, 2016-2019 yıllarında sürdürdükleri taze kiraz ve üzüm Ur-Ge projesi sayesinde büyük kazanımlar elde ettiklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk kiraz ve üzüm ihracatçısı özellikle Uzak Doğu pazarına odaklandı. Çin ve Güney Kore'ye kiraz ihracatı başladı. Hava kargo Türk ihracatçısının yoğun kullandığı bir nakliye aracı haline geldi. Yeni Ur-Ge projemizde daha fazla üye firmamızın katılımı ile güçlerimizi birleştireceğiz. Ege Bölgesi'nin lezzetlerini daha fazla dünya insanının tatması için çalışacağız."

Hayrettin Uçak, nar ihracatının artması için Tarım ve Orman Bakanlığından ihracata uygun kalibre ve renkte yeni çeşitlerin geliştirilmesi konusunda destek talebinde bulunularak, Türkiye'de üretilen ve ihracatı gerçekleştirilen üzüm çeşitlerinin yanı sıra iri taneli, özellikle Uzak Doğu pazarında tüketicinin tercih edebileceği beyaz ve siyah çekirdeksiz sofralık üzüm çeşitlerinin araştırılarak üretiminin arttırılması için çalışmalar yapılması gerektiğini bildirdi.

Türkiye, 2018 verilerine göre kiraz üretiminde 640 bin tonluk rekolte ile dünya lideri konumunda. Nar üretiminde 538 bin ton ile dünya üçüncüsü olan Türkiye, sofralık üzümde ise 1 milyon 930 bin tonluk üretimi ile dünya beşincisi.

Taze Kiraz, Üzüm ve Nar Ur-Ge projesinde yer alacak firmaların proje giderlerinin yüzde 75'ine kadarlık kısmı Ticaret Bakanlığı, yüzde 25'lik kısmı ise katılımcı firmalar tarafından karşılanacak.