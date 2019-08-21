Stressiz tatil için seyahat sigortası

Bayram ve yaz tatili bir araya gelince 80 milyonluk Türkiye ya yurtdışına ya sahillere ya da memleketine taşındı. Milyonlarca yolcu havalimanlarında ve otobüslerde biletleri tüketti. Her yıl okulların açılacağı eylüle kadar devam eden bu yoğun süreç herkes için çok da keyifli geçmeyebilir. Mutlu mutlu tatil yaparken, birden ağız tadınızı kaçıran durumlar olabilir. Sadece turistik seyahatler değil aynı zamanda iş seyahatleri için de aynı şey geçerli...

BİR HAFTA İÇİN KİŞİ BAŞI 40 TL

Bu riski göz önüne alarak seyahate gitmeden önce sigorta yaptırmak, tatilcinin kafasını rahatlatmak için birebir. Artan yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerde güvenlik ve güvende seyahat daha da önem kazanıyor. Seyahat sigortaları vatandaşları, yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi, ilaç gönderilmesi, sigortalının nakli, taburcu olduktan sonra ikametgahına gönderilmesi, bagajın bulunması ve sigortalıya ulaştırılması, vefat durumunda nakil ve acil mesajların iletilmesi gibi birçok riske karşı teminat altına alıyor. Bunları bir haftalık yurtiçi tatiline çıktığınızda 15-20 TL'ye, yurtdışına çıktığınızda ise 40-80 TL arasında bir ücretle yaptırabiliyorsunuz.

HASTANE ÜCRETİNİ KARŞILIYOR

Seyahat Sağlık Sigortası'ndaki teminatlar; tüm dünya için geçerli. Ancak sigorta şirketleri Avrupa veya başka coğrafyalar için de alternatifli paketler sunuyor. Hastaneler ücretli olsa da tüm masraflar karşılanıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği acil durumlar teminat kapsamına alınıyor. Bunlar arasında, kalp krizi, astım krizi, akut solunum yetmezliği, trafik kazası, suda boğulma, göz yaralanmaları ve trafik kazası gibi pek çok risk var. Hepsi de acil durum kapsamında... Seyahatte sağlık poliçesinin bagaj kaybı, refakatçi desteği, cenaze nakli gibi ilave teminatları da var. YURTDIŞI seyahatlerde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Türkiye'deki sağlık hizmetlerinden yararlanılabilecek ülkeler de var. Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa, K.K.T.C., Makedonya, Azerbaycan, Romanya, Bosna-Hersek , Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk, Sırbistan, İtalya, Lüksemburg, Hırvatistan ve Karadağ ile imzalanmış sözleşmelerde sağlık sigortası uygulaması bulunuyor. Azerbaycan ve Arnavutluk mevzuatlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı, İtalya ile de idari anlaşma olmadığından bu ülkelerle imzalanmış sözleşmelerde yer alan sağlık sigortasına ilişkin hükümler uygulanamıyor. Hizmet akdi ile bir işverene bağlı çalışan sigortalılar ve bu kapsamda kendilerine gelir/ aylık bağlanmış olanlar yani emekliler ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler anlaşmalı ülkelerde sağlık yardımlarından yararlanabiliyor. Almanya ve Karadağ sözleşmelerinde serbest çalışanlar yani Bağ- Kur'lular ile devlet memurları da kapsanmış durumda. 4A yani SSK'lı kişilere, sigortalılık niteliğinin yitirilmemiş olması, en az 1 yıl kıdem olması durumunda ve sağlık yardım hakkının açık olması durumunda sağlık yardım hakkı formülleri düzenleniyor.

NELERİ KAPSIYOR?

? Kaza sonucu vefat ? Sürekli sakatlık ? Yurtdışındaki tatil süresince hastalık veya yaralanma durumunda tıbbi tedavi giderleri ? Tatilde uygun bir tıbbi merkeze nakil giderleri ? Acil ilaç getirilmesi veya gönderilmesi giderleri ? Hastalık veya yaralanma nedeniyle konaklama süresinin uzatılmasına bağlı giderler ? Konaklama süresinin uzadığı durumlarda aile üyelerinden birinin hastanenin bulunduğu yere seyahat giderleri ? Seyahatteyken sigortalının evinde meydana gelebilecek bir hasar sebebiyle eve geri dönüş masrafları ? Seyahat süresince yakın bir aile üyesinin vefatı nedeniyle acil geri dönüş masrafları ? Yolculuk süresinde vefat halinde cenazenin yurda nakli ve eşlik edenlerin giderleri ? Teminat konusu tüm haller ile ilgili acil mesajların gönderilmesi giderleri ? Seyahat esnasında kayıp bagajın bulunması halinde sigortalının evine veya seyahat için tasarlanan varış yerine gönderilmesi giderleri

SGK KABUL EDEN ÜLKELER DE VAR

YURTDIŞI seyahatlerde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Türkiye'deki sağlık hizmetlerinden yararlanılabilecek ülkeler de var. Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa, K.K.T.C., Makedonya, Azerbaycan, Romanya, Bosna-Hersek , Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk, Sırbistan, İtalya, Lüksemburg, Hırvatistan ve Karadağ ile imzalanmış sözleşmelerde sağlık sigortası uygulaması bulunuyor. Azerbaycan ve Arnavutluk mevzuatlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı, İtalya ile de idari anlaşma olmadığından bu ülkelerle imzalanmış sözleşmelerde yer alan sağlık sigortasına ilişkin hükümler uygulanamıyor. Hizmet akdi ile bir işverene bağlı çalışan sigortalılar ve bu kapsamda kendilerine gelir/ aylık bağlanmış olanlar yani emekliler ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler anlaşmalı ülkelerde sağlık yardımlarından yararlanabiliyor. Almanya ve Karadağ sözleşmelerinde serbest çalışanlar yani Bağ- Kur'lular ile devlet memurları da kapsanmış durumda. 4A yani SSK'lı kişilere, sigortalılık niteliğinin yitirilmemiş olması, en az 1 yıl kıdem olması durumunda ve sağlık yardım hakkının açık olması durumunda sağlık yardım hakkı formülleri düzenleniyor.