Turizm ülkesi Türkiye’den bir insurtech çıkar mı?

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BUGÜN NELER OLDU

Seyahat sigortalarının önemi ve büyüklüğü her geçen gün artıyor. Sebebi de çok basit çünkü daha çok seyahat ediyoruz. Gerek iş için gerekse tatil için dünyada gittikçe daha mobil hale geliyoruz. Ulaştırma ve havacılık sektöründeki hızlı gelişim ve teknolojik yenilikler de gelince herhalde kat be kat daha fazla seyahat edeceğiz. 2026'da 18 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması beklenen küresel seyahat sigortası sektörü için birçok girişim kolları sıvadı. Girişim diyorum çünkü ağırlıklı olarak fintech ve insurtech girişimleri kendilerine güçlü partnerler bularak ilerliyor. Bu partnerler ise dev turizm operatörleri.Turizm operatörleri ile işbirliğine gidenlerin en bilindiği Revolut. Revolut yanına dünyanın en büyük tur operatörlerinden Thomas Cook'u alarak günde 1 sterlin gibi bir ücrete sigorta hizmeti sunuyor. Üstelik bunu yaparken çok da basit bir şekilde yapıyor. Müşterinin coğrafi lokasyonu değişince cepten günlük olarak sigorta satın alabiliyor. Yani fiyat kadar basitlik de önemli. İspanyollar da boş durmuyor Bnext isimli bir firma InterMundial ile işbirliği ile bu hizmeti vermeye başlamış durumda. Yani yarın öbür gün Türk turistlere veya başka ülke vatandaşlarına aynı hizmeti vermeyeceklerinin garantisi yok. Türkiye de bir turizm ülkesi ve büyük tur operatörleri var. Bizim ülke içinde sigorta şirketlerinin şu anda sattığı poliçeleri daha basit, hızlı ve az maliyetli bir şekilde satma opsiyonu sunacak bir firmamız neden olmasın? Hatta yurtdışında bu kadar güçlü olan turizm operatörlerimiz bu alanda dünyanın en büyüklerinden birini yaratabilir. Bunun için tek yapılması gereken bir girişimin elinden tutmak ya da bir girişimi sıfırdan yaratmak.