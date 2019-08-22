Bu yıl ihracatta 3 milyar $’ı aşarız

BUGÜN NELER OLDU

Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül, bu yıl grup olarak ihracat gelirlerini 3 milyar doların üzerine çıkaracaklarını söyledi. İç piyasa daralınca ihracata ağırlık verdiklerini dile getiren Yüngül, "Beyaz eşya ve elektronik ürün ihracatı çok iyi gitti. Son 2 aydır piyasada ciddi bir hareketlenme var. Akreditif ve kredi faizleri düşerse işler daha da güzel olacak. Büyümeden başka şansımız yok" diye konuştu.Katma değerli teknik tekstil üretimine ağırlık verdiklerini ve 2025'te gelirlerinin yüzde 55'inin teknik tekstilden geleceğini dile getiren Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, önümüzdeki 10 yıl içinde 3 trilyon dolarlık pazar payına ulaşacak bir akıllı tekstil pazarı olduğunu söyledi. Zorlu Tekstil'in geçen yıl 690 milyon dolar ciro ve 200 milyon dolarlık ihracat yaptığını belirten Altın, "2025'e kadar ciromuzu 2 kattan fazla artırma hedefimiz var. Bunun 750 milyon doları teknik tekstilden gelecek" dedi. Küresel akıllı tekstil pazarının 160 milyar dolara yaklaştığını ve 2030'da da 3 trilyon dolara ulaşacağını vurgulayan Altın, "Türkiye geçen yıl tüm zamanların rekorunu kırarak 1 milyar 750 milyon dolarlık teknik tekstil ihracatı gerçekleştirdi. Teknik tekstil ürünleri katma değeri yüksek ürünler olduğu için ülkeye bıraktığı geliğr daha yüksek. Ancak henüz dünya teknik tekstil pazarı ihracatından sadece yüzde 1.6 pay alıyoruz. Gidecek çok yolumuz var" diye konuştu.