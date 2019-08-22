Otoyoldan 1.7 milyon araç geçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ay başında tüm etaplarıyla açılan İstanbulİzmir otoyoluna muhalefet edenlere en iyi yanıtı vatandaş verdi. 9 günlük Kurban Bayramı süresince Osmangazi Köprüsü'nden 353 bin 739 araç geçti. Otoyolun tüm kesimlerinden geçen araç sayısı 1 milyon 745 bin 614'ü buldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "İstanbul-İzmir Otoyolu, verilen garanti geçiş sayılarının yaklaşık 2.5-3 katı kadar araç tarafından kullanılmıştır" dedi. Turhan, Osmangazi Köprüsü'nde garanti edilen araç sayısının 40 bin olduğunu belirterek, "10 Ağustos'ta 60 bin, 11 Ağustos'ta 34 bin, 12 Ağustos'ta 36 bin, 13 Ağustos'ta 34 bin, 14 Ağustos'ta 41 bin, 15-16 Ağustos'ta 34 bin, 17-18 Ağustos'ta ise 41 bin araç geçişi oldu. Garanti edilen miktarların yüzde 50 fazlası gerçekleşti" mesajı verdi.



304 TL TASARRUF

Bir grup gazeteciyle sohbet toplantısı düzenleyen Bakan Turhan, özellikle son dönemde Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu'na yönelik olarak haksız eleştiriler yapıldığını belirterek, "İstanbul-İzmir Otoyolu'nun kullanılması durumunda iş seyahatlerinde; bir otomobil için zaman tasarrufu tutarı 228 TL, akaryakıt tüketiminde tasarruf tutarı 76 TL oluyor. Toplam tasarruf 304 TL. Projeyle İstanbul'dan 2.5-3 saat olan Bursa ulaşımı 1 saate iniyor. Ortalama 8 -9 saat olan İzmir ulaşımı ise 3-3.5 saate düşüyor" dedi. Otoyol projesi inşaatı sırasında 8.600 kişiye istihdam sağlandığını anlatan Turhan, "İşletme süresinde yıllık 6.100 kişinin bakım-işletme hizmetlerinde istihdam edilmesi öngörülmektedir. Ayrıca yaklaşık 200 değişik sektörü tetikleyen inşaat sektörü bölgedeki esnaf, sanatkâr ve lojistik destek sağlayacılarının refah düzeyini de yükseltmiştir" diye konuştu.



EMİSYON SALINIMI AZALACAK

Otoyolun kullanılmasıyla CO2 emisyon salınımında otomobil başına 26 kilogram, tüm taşıt cinsleri itibarıyla toplamda ise yıllık 375 bin ton azalma olacağını anlatan Turhan, şunları söyledi: "Otoyola trafik kayması sebebiyle mevcut devlet yolu güzergâhını kullanan trafiğin azalması sonucunda devlet yollarının periyodik bakım giderlerinde azalma olacaktır. Bu da ortalama yıllık 35 milyon lira tasarruf demek."

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