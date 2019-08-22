Talana göz yumdular!

BUGÜN NELER OLDU

Bodrum'daki 8 projenin mühürlenmesinin ardından gözler belediyeye çevrildi. İnşaatına başlanan ve çoğunun yıl sonunda teslim edilmesi planlanan projelerin CHP'li eski Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon döneminde ruhsat aldığı ortaya çıktı.İmar mevzuatlarına göre, kıyı kesimlerinde yapılan tüm uygulamalar il ve ilçe belediyelerinin denetimine tabi tutuluyor. Edinilen bilgilere göre, Bodrum'da inşaata başlanan projelerin plan onayları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verildi. Ancak mühürlenen 8 projeyi yapan firmalar, planları onay sürecinden sonra revize etti. İmara aykırı kaçak yapılaşmaya gitti. Burada denetleme görevi belediyelerde olmasına rağmen CHP'li belediye kılını kıpırdatmadı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, belediyelerin kontrol mekanizmasının zayıf olduğunu belirterek, "Bakanlığa kıyı kesimlerindeki uygulamalarla ilgili çok sayıda şikâyet yapıldı. Gönderilen yazılarda kıyı kesimlerinde belediyelerin sürekli denetim yapmadığı, aykırı uygulamalara zamanında müdahale etmediği belirtildi. Bu nedenle de sorun daha da karmaşık hale geldi" dedi.Bodrum'da doğa katliamı yapıldığını, firmaların denizi doldurup kaçak yapı inşa ettiğini hatta izinsiz iskele kurduğunu anlatan bakanlık yetkilileri, "İmar Barışı'ndan kaçak yapıları tespit etmek için sahada çok fazla bakanlık elemanı denetim yapıyor. Belediyelere kaçak yapılar bildiriliyor. Ancak verilen 1 aylık süre içerisinde herhangi bir müdahale olmuyor. Belediyelerde denetimi yapmadığı için süreç tıkanıyor, o yüzden biz duruma el koyduk" dedi.İNŞAAT hafriyatıyla denizde 31 dönümlük dolgu alanıyla oluşturulan 365 villa ve bir otelin yer alacağı The Bo Viera projesinde hem kıyı hem de kara tarafında imara aykırılıklar tespit edildi. Kot kesitle alakalı ve yapıların bütünlüğüyle ilgili sorunların da bulunduğu projede hafriyatların araziye yakın bir yerde istiflendiği görüldü.Proje mühürlendi ve cezai işlem başlatıldı. Ankara Ticaret Odası eski Başkanı Salih Bezci'ye ait Besa Grup adlı şirketin 365 villa ve 80 odalı otelden oluşan proje Bodrum'un Göltürkbükü'nde inşa ediliyor. Bodrum Belediyesi'nin ruhsat verdiği projenin yapımı 2016 yılının Şubat ayında başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imar ve yapı ruhsatlarına aykırılıkların giderilmesi için şirkete bir ay süre verdi.ÖNCEKİ gün Bodrum kıyılarında başlayan denetim önümüzdeki günlerde daha da sıkılaştırılacak. Kıyı kesimleri denetlenen projelerin daire içlerindeki imalatları da kontrol edilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bodrum'un ardından Marmaris, Fethiye ve Datça'da da inşaatları denetleyip, imara aykırı yapıları mühürlemeye hazırlanıyor. Bakan Murat Kurum, önceki gün kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklerini belirterek, "Firmalara tebligat gönderilerek, 1 ay süre verildi. Kendileri aykırılıkları gidermezse biz yıkarız" demişti.