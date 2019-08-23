Kamu işçisine 8+4 zam yapıldı

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Kamuişçilerine 2019'un ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 4, 2020 için ise toplam yüzde 6 zam öngören toplu iş sözleşmesi imzalandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlıkta düzenlenen törende Hak İşçi Sendikaları (Hak-İş) Konfederasyonu Başkan Mahmut Arslan ile '2019-2020 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü imzaladı. Bakan Selçuk, gerek kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmeleri gerekse de memurların toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürecinde, makul ve gerçekçi bir sonuca ulaşmak için büyük özen gösterdiklerini söyledi. "Bizler; iki farklı taraf değil, aynı tarafta aynı aileyiz" diyen Bakan Selçuk, şöyle konuştu: "Protokol kapsamında, brüt 3 bin 500 liranın altında ücret alan kamu işçilerimizin maaşlarına; brüt ücret 3 bin 500 lirayı aşmayacak şekilde 150 lira iyileştirme yapıyoruz. Kamu işçilerimiz ocakta yüzde 6.69 oranında bir enflasyon farkı zammını da almışlardı. 2019 yılı için üzerinde uzlaştığımız zamlarla birlikte, yıl geneli toplam değişim oranı yüzde 19'u aşmış durumda, 2020 yılı için de 3+3 oranında artış gerçekleştireceğiz."