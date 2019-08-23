Ortak çalışma özgürleştiriyor

BUGÜN NELER OLDU

İşhayatının dijitalleşmesi, klasik ofis anlayışını geride bıraktı. İşlerin dijital ortamda yürütülmesi ve ofis maliyetlerinin artması sonucu iş insanları ortak çalışma alanlarına geçiş yapıyor. Ortak çalışma alanlarının yaşadığımız çağın bir nimeti olduğunu belirten Servcorp Türkiye Direktörü Damla Özgönül, "Çalışanlar, günde bir kahve ücretine, şehrin en merkezi ve itibarlı konumlarında, sadece üyelik ücreti ödeyerek tüm ihtiyaçlarını giderebiliyor. Günümüzde girişimciler, ofis giderleri arasında yer alan kira, aidat, stopaj, elektrik, su gibi çeşitli giderlerden de ortak çalışma alanları sayesinde kurtuluyor" dedi. Özgönül, ayrıca bu alanların günümüz ekonomik şartlarında sadece bir trend değil bir zorunluluk haline geldiğine de dikkat çekti. İş insanları için saatlik, aylık ve yıllık olmak üzere ofis kiralama fırsatları sunan ortak çalışma alanları, alternatif iş çözümleri ile ekonomik iş yükünü hafifletiyor. Birçok ortak çalışma ortamında ücretsiz çay, kahve, yüksek hızlı Wi-Fi, fotokopi ve yazıcı gibi çalışanların ihtiyaç duyabileceği araç ve gereçleri ücretsiz olarak sunuluyor. Ayrıca yasal iş adresi imkânı sunan ortak çalışma alanları, kurye hizmeti ve sekreter gibi kişisel çözümlerle işleri hızlandırıyor.Gerek serbest çalışanlar gerekse kurumsal firmalar için ofis ve personel giderleri yüksek maliyetler oluşturuyor. Yapılan araştırmalara göre, ortak çalışma alanları, geleneksel tarzda kurulan ofislere oranla en az yüzde 40 daha az maliyete sahip. Maliyetteki bu büyük fark, start-up'lardan uluslararası firmalara kadar birçok iş insanını cezbediyor. Ayrıca günümüzde ortak çalışma alanları, aynı zamanda işletmelerin büyümeleri için uygun bir platform haline geldi.